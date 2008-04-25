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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

معلم دبیر دوازدهمین جشن خانه سینما شد

معلم دبیر دوازدهمین جشن خانه سینما شد

هیئت مدیره خانه‌ سینما در جلسه‌ اخیر خود به اتفاق آرا علی معلم را به دبیری دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران برگزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد هیئت مدیره جامعه اصناف سینمای ایران در دوره‌ جدید فعالیت تلاش کرده در برنامه‌های فرهنگی خود از توانایی و قابلیت همه صنوف استفاده کند. به همین دلیل در دهمین جشن خانه‌ سینما با انتخاب یک تهیه‌کننده / کارگردان و در یازدهمین دوره با برگزیدن یک بازیگر به دبیری جشن، این روند را پیگیری کرد.

سابقه علی معلم در مطبوعات و رسانه‌های گروهی، فعالیت‌های وی در امور صنفی و فرهنگی، حضور مثبت و موثر از بدو تاسیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تاکنون و انتشار 17 ساله نشریه "دنیای تصویر" ـ از معدود نشریات تخصصی سینما در ایران ـ از دلایل هیئت مدیره برای انتخاب وی به دبیری جشن دوازدهم خانه سینما ذکر شده است.

دهمین جشن خانه سینما به دبیری رسول صدرعاملی برگزار شد و پرویز پرستویی هم دبیر یازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران بود که پارسال به شیوه‌ای جدید برگزار شد.

کد مطلب 671700

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