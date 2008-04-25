تاریخ دقیق انقراض دایناسورها تعیین شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا و مرکز دیرینه زمین شناسی برکلی موفق شدند تاریخ دقیق انقراض دایناسورها را تعیین کنند.

این دانشمندان با کمک تکنیک تعیین تاریخ سنگها و فسیلها به این نتایج دست یافتند. روش تعیین تاریخ با آرگون برای تعیین سن سنگهای با قدمت میلیاردها سال مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند این تکنیک به دلیل خطاهای سیستماتیک تا 5/2 درصد احتمال خطا را نشان می دهد.

این دیرینه شناسان اکنون موفق شدند درصد خطای این متد را از 5/2 درصد به 25/0 درصد کاهش دهند و نتایج استفاده از این تکنیک را با تکنیکهای تعیین سن سنگها به خصوص با استفاده از متدهای برپایه ایزوتوپهای اورانیوم و کربونیوم مقایسه کردند.

به گفته این محققان تکنیک آرگون درحال حاضر دقیق ترین تاریخ را برای بسیاری از حوادث زمین شناسی از فورانهای آتشفشانی تا زمین لرزه ها و انقراض دایناسورها و بسیاری دیگر از ارگانیسمهای میان پایان کرتاسه و آغاز دوره تریاسه ارائه می کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، این دوره زمانی در گذشته 5/65 میلیون سال قبل با 300 هزار سال کمتر و یا بیشتر تعیین شده بود.

اکنون نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله "ساینس" منتشر شده است نشان می دهد که بهترین تاریخ برای محدوده زمانی کرتاسه تا تریاسه 95/65 میلیون سال با 40 هزار سال کمتر و یا بیشتر است.