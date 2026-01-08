ثبت «مکان‌ رویداد قیام ۱۹ دی قم» در فهرست آثار ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی با اعلام این خبر اظهار کرد: «مکان رویداد قیام ۱۹ دی شهر قم» پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ و در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ اثری که جایگاه ویژه‌ای در تاریخ معاصر و تحولات انقلاب اسلامی دارد.



وی با اشاره به روند بررسی و تصویب این پرونده افزود: موضوع ثبت این مکان تاریخی در سومین نشست کمیته استانی ثبت میراث غیرمنقول استان قم مطرح شد؛ نشستی که ۲۵ آذرماه سال جاری با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان استانی برگزار و در نهایت، ثبت این اثر به تصویب اعضا رسید.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با بیان اینکه توجه به میراث مرتبط با انقلاب اسلامی از اولویت‌های این اداره‌کل است، ادامه داد: در همان جلسه، در مجموع ۲۰ موضوع مرتبط با وقایع انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه شناسایی و انتخاب شد که هم‌اکنون پرونده‌های ثبتی آن‌ها در مراحل تدوین و تکمیل قرار دارد و فرآیند ثبت ملی آن‌ها در حال پیگیری است.



احمدی فارسانی با اشاره به دیگر آثار و موضوعات در دست اقدام برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: واقعه تاریخی ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و چند مکان شاخص دیگر از جمله آثاری هستند که مراحل کارشناسی و اداری ثبت ملی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار علاوه بر صیانت از هویت تاریخی و انقلابی استان قم، نقش مهمی در انتقال مفاهیم فرهنگی و تاریخی انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده ایفا خواهد کرد و زمینه‌ساز تقویت گردشگری فرهنگی و تاریخی در استان خواهد بود.