ثبت «مکان‌ رویداد قیام ۱۹ دی قم» در فهرست آثار ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی با اعلام این خبر اظهار کرد: «مکان رویداد قیام ۱۹ دی شهر قم» پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ و در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ اثری که جایگاه ویژهای در تاریخ معاصر و تحولات انقلاب اسلامی دارد.
وی با اشاره به روند بررسی و تصویب این پرونده افزود: موضوع ثبت این مکان تاریخی در سومین نشست کمیته استانی ثبت میراث غیرمنقول استان قم مطرح شد؛ نشستی که ۲۵ آذرماه سال جاری با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان استانی برگزار و در نهایت، ثبت این اثر به تصویب اعضا رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم با بیان اینکه توجه به میراث مرتبط با انقلاب اسلامی از اولویتهای این ادارهکل است، ادامه داد: در همان جلسه، در مجموع ۲۰ موضوع مرتبط با وقایع انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه شناسایی و انتخاب شد که هماکنون پروندههای ثبتی آنها در مراحل تدوین و تکمیل قرار دارد و فرآیند ثبت ملی آنها در حال پیگیری است.
احمدی فارسانی با اشاره به دیگر آثار و موضوعات در دست اقدام برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: واقعه تاریخی ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علیبنجعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و چند مکان شاخص دیگر از جمله آثاری هستند که مراحل کارشناسی و اداری ثبت ملی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار علاوه بر صیانت از هویت تاریخی و انقلابی استان قم، نقش مهمی در انتقال مفاهیم فرهنگی و تاریخی انقلاب اسلامی به نسلهای آینده ایفا خواهد کرد و زمینهساز تقویت گردشگری فرهنگی و تاریخی در استان خواهد بود.
قم- مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از ثبت رسمی «مکانرویداد قیام ۱۹ دی شهر قم» بهعنوان یکی از شاخصترین مصادیق میراث انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی با اعلام این خبر اظهار کرد: «مکان رویداد قیام ۱۹ دی شهر قم» پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ و در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ اثری که جایگاه ویژهای در تاریخ معاصر و تحولات انقلاب اسلامی دارد.
نظر شما