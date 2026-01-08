به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر پنج شنبه در حاشیه مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی اظهار کرد: هنوز امضای نهایی برخی تفاهمنامهها انجام نشده، اما بهطور قطع دو بازی بسیار خوب در فروردینماه و دو دیدار دیگر در خردادماه در اسپانیا برای تیم ملی پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین یک مسابقه تدارکاتی نیز در آمریکا با یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی در برنامه قرار دارد که این دیدار پشت درهای بسته برزگار خواهد شد.
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه گروه ایران در جام جهانی «گروه مناسبی» است، عنوان کرد: بدون تردید تیمهای حاضر در جام جهانی، تیمهای ضعیفی نیستند، اما کادر فنی تیم ملی با برنامهریزی دقیق در حال پیگیری امور است.
وی ادامه داد: در همین راستا، امیر قلعهنویی هماکنون در عربستان حضور دارد و از نزدیک مسابقات تیم امید را زیر نظر گرفته تا در صورت لزوم از ظرفیت بازیکنان مستعد این رده سنی در تیم ملی بزرگسالان استفاده شود.
تاج با تبریک انتخاب آقای اصفهانیان بهعنوان رئیس هیئت فوتبال استان زنجان گفت: آقای اصفهانیان از چهرههای شناختهشده فوتبال کشور هستند و سابقه همکاری طولانی در حوزه داوری و مدیریت دارد و انتظار میرود با شناخت دقیقی که از ساختار فوتبال دارد، بتواند در توسعه فوتبال استان زنجان نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به زیرساختهای ورزشی زنجان تصریح کرد: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان تا مدت کوتاهی دیگر آماده بهرهبرداری خواهد شد، اما موضوع مهمتر، ایجاد یک تیم پایدار در لیگ برتر است؛ چراکه فوتبال با خرید امتیاز شکل نمیگیرد و باید با برنامهریزی و حمایت استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان، تیمسازی اصولی انجام شود.
برای همه بازیکنان تیم ملی فوتبال ویزای جام جهانی صادر خواهد
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای احتمالی بینالمللی برای بازیکنان تیم ملی خاطرنشان کرد: تمام امور مربوط به ویزا و شرایط حضور تیمها در جام جهانی بر عهده فیفا است و ارتباط فدراسیون فوتبال ایران با فیفا کاملاً برقرار است و آنها از شرایط ما مطلع هستند و مانع جدی در این مسیر وجود ندارد.
وی در مورد پیشبینی سقف قراردادها تصریح کرد: اجرای سقف قراردادها با هدف ایجاد نظم مالی و جلوگیری از هزینههای بیضابطه در باشگاهها انجام شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع فدراسیون فوتبال رسیده و برای همه باشگاهها لازمالاجراست.
تاج با بیان اینکه بسیاری از باشگاهها با زیان انباشته مواجه هستند، افزود: بر اساس مصوبات اخیر و در چارچوب مجوز حرفهای، حسابرسی مالی باشگاهها در حال انجام است و در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، برخی باشگاهها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و در آینده ممکن است به سمت اجرای فیرپلی مالی حرکت کنیم تا هر باشگاه متناسب با توان مالی خود هزینه کند.
وی با حمایت از کادر فنی تیم ملی تأکید کرد: انتقاد در فوتبال طبیعی است، اما بازیکنسالاری در تیم ملی وجود ندارد و هدف اصلی، ساختن تیمی یکدست و موفق برای حضور قدرتمند در جام جهانی است.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت های برخی مربیان و مدیران باشگاه ها، گفت: تیم ها و مدیران آنها باید تحمل باخت را داشته باشند.
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