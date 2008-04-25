تیم دونفره روئینگ مردان به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از صبح امروز با حضور 25 کشور آسیایی در شهر " چوچیان چوا" در فاصله 35 کیلومتری غرب شانگهای چین آغاز شده است که در پایان این دیدارها 17 قایقران جواز ورود به بازیهای المپیک پکن در سال 2008 را بدست می آورند.

تیم دونفره قایقرانی ایران در بخش سبک وزن مردان با ترکیب طاهر کبوتری و محمود طالونه پس از شکست در مرحله مقدماتی ساعتی پیش با کسب مقام اول در جدول بازنده ها به مرحله نیمه نهایی رقابتهای انتخابی المپیک پکن راه یافت. این تیم فردا به همراه دیگر شرکت کنندگان ایران در بخش های تک و دونفره در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان آسیایی خود می رود.

امروز صبح در اولین روز این دیدارها محسن شادی و هما حسینی در ماده روئینگ تک نفره سنگین وزن مردان و زنان به طور مستقیم وارد مرحله نیمه نهایی شدند. تیم دو نفره سنگین وزن بانوان نیز فردا در جدول بازندهها برای حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقه خواهد داد.

مسابقات قایقرانی انتخابی المپیک پکن در رشته روئینگ ازامروز در شانگهای چین آغاز و با توزیع 17 سهمیه به تیمهای آسیایی پیگیری خواهد شد.