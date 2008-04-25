امپریالیسم پیر آمریکایی در این قرن دفن خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوگو چاوز" در سخنرانی هفتگی خود در برنامه تلویزیون ملی ونزوئلا، با انتقاد از عبور بدون اجازه ناو هواپیمابر جرج واشنگتن از ساحل کشورش، گفت : "در قرن بیست و یکم امپریالیسم پیر آمریکا دفن خواهد شد".

چاوز افزود :" امپریالیست پیر بدان که ما در این قرن تو را به خاک خواهیم سپرد و به مردم آمریکای شمالی همانند برادر نزدیک خواهیم شد".

وی ضمن انتقاد از سیستم سیاسی آمریکا، آن را دیکتاتوری نامید و بر آزادی مردم این کشور تاکید کرد.

چاوز همچنین پیروزی "فرناندو لوگو" رئیس جمهور منتخب پاراگوئه را به وی تبریک گفت و خواستار حمایت از اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی شد.

وی گفت :" زمانی که آمریکایی ها با ناو جرج واشنگتن نزدیک سواحل ما پیدا می شوند؛ هیچ کس نباید فراموش کند که این اتفاق در حالی رخ می دهد که ما با برزیل در حال ایجاد شورای دفاعی در آمریکای جنوبی هستیم.

رئیس جمهوری ونزوئلا خاطر نشان کرد : آمریکایی جنوبی وارد دوره ای جدید از نیروهای چپ گرا از جمله آرژانتین،؛ بولیوی، کوبا، ونزوئلا، اکوادور، نیکاراگوئه، شیلی و برزیل شده است.