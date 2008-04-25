باشگاه پاس همدان باعث توسعه ورزش استان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد علی آبادی در حاشیه افتتاح چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان گفت : تیم پاس به خوبی توانسته در ردههای بالای جدول رده بندی لیگ برتر قرار بگیرد. مدیریت خوب این باشگاه مسیر توسعه ورزش استان را هموار کرده و در آینده نیز می تواند همچنان به روند موفقیت های خود ادامه دهد.

وی افزود : با توجه به سوابق و تجربیات سید محمد کاظم اولیایی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان، این تیم می تواند در آینده جایگاه های بهتری را کسب کند. ضمن آنکه حضور جوانان با انگیزه و پرشور همدان در ورزشگاه ها و اماکن ورزشی از مزیت های تیم پاس و استان است.

ورزشگاه 25 هزار نفری ملت شهر همدان به عنوان بزرگترین دستاورد ورزشی هیئت دولت در استان همدان با مساحتی بالغ بر 8 هزار و 580 متر مربع روز پنج شنبه با حضور مهندس علی آبادی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین صبح روز پنج شنبه در تمرینات تیم فوتبال پاس همدان شرکت کرد و با مسئولان و بازیکنان این تیم به گفتگو پرداخت.