فضاهای ورزشی کشور دو برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‌آبادی در نشست مدیران ادارات کل تربیت بدنی شهرستان ها و روسای هیئت های ورزشی استان همدان با بیان این مطلب افزود: دولت توجه خاصی به افزایش سرانه ورزشی کشور دارد و درصدد هستیم سرانه فضای ورزشی کشور را برای هر نفر به بیش از دو متر برسانیم. هم اکنون سرانه فضای ورزشی کشور در بیش از 200 شهر از یک مترمربع عبور کرده است.

علی آبادی عملیات اجرایی ساخت بیش از 40 استادیوم فوتبال با ظرفیت 500 هزار صندلی را دستاورد بزرگی برای ایران درسطح خاورمیانه برشمرد و گفت : ساخت این تعداد ورزشگاه در قاره آسیا بی ‌نظیر است.

علی آبادی توسعه فضای ورزشی را نیاز اصلی هیئت ‌ها برشمرد و اظهار داشت : هم اکنون دو هزار پروژه ورزشی افتتاح شده و سه هزار و 500 طرح عمرانی از سوی سازمان تربیت بدنی در دست اجراست.

وی گفت : دولت در این دوره چهار ساله در بخش ورزش سیاست های کلان خود را به توسعه فضاهای ورزشی اختصاص داده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به جایگاه و اهمیت المپیاد ورزشی ایرانیان در توسعه ورزش در ابعاد قهرمانی گفت: سیاست اصلی سازمان در بخش قهرمانی کسب جایگاه چهارم مسابقات آسیایی است و باید با حضور پرقدرت استان ها درالمپیاد زمینه رسیدن به این جایگاه را فراهم کنیم.

وی همچنین به اهمیت افزایش رشته های ورزشی دراستان ها اشاره کرد و گفت : هم اکنون 9 هزار هیئت ورزشی در سطح کشور فعال است که باید به 25 هزار هیئت افزایش یابد.