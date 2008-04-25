انتخابات تا ساعت 20 تمدیدشد/ تمدید سراسری نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شماره 13 وزارت کشور آمده است: بنابر گزارش های دریافتی از حوزه های انتخابیه 54 گانه مرحله دوم مبنی بر درخواست تمدید زمان اخذ رای و نظر به موافقت وزیر محترم کشور به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اخذ رای به مدت 2 ساعت یعنی تا ساعت 20 (هشت بعد از ظهر) در کلیه حوزه های مرحله دوم انتخابات تمدید می گردد.

ضمنا با توجه به اینکه پس از این تمدید سراسری نخواهیم داشت حوزه های انتخابیه چنانچه بعد از ساعت 20 نیاز به تمدید مدت زمانه اخذ رای داشته باشند ضروری است هر چه سریعتر مراتب را کتبا به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند تا حسب نظر وزیر محترم کشور هماهنگی و اقدام لازم معمول گردد.