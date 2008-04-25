هیچ تخلفی در حوزه انتخابیه همدان و ملایر گزارش نشده است

سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات همدان گفت: سلامتی انتخابات مهمترین اصل در برگزاری این اتفاق مهم است.

موسوی با بیان اینکه مردم بر اساس تکلیف شرعی در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند، اظهار داشت: اهمیت مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از مرحله اول نیست.

وی تصریح کرد: به لحاظ کمتر بودن تعداد کاندیداها انتخاب فرد اصلح در این دوره آسانتر است.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان همدان با بیان این که اخذ آراء مردم در شهرستانهای همدان و ملایر در حال انجام است، یادآور شد: تمدید مهلت رای گیری بستگی به حضور مردم در شعب اخذ رای دارد.