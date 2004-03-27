بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد ايران شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين تيم دو نفره صبح امروز از مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين ( اتريش ) عازم تهران شدند . اين گروه امروز كار خود را براي بازديد از برنامه غني سازي اورانيم نطنز ( دويست و پنجاه كيلومتري جنوب تهران ) آغاز كردند .

مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اين بازرسان همچنين از مركز فناوري هسته اي اصفهان نيز ديدار خواهند كرد كه اين يك بازرسي منظم نظارت پادماني تحت پيمان منع گسترش تسليحات كشتار جمعي است.

بنابر اين گزارش ديپلماتها مي گويند كه بازرسيهاي جدي تر در اوخر ماه آوريل ( ارديبهشت ) انجام خواهد شد .

از سويي فلمينگ گفت : محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اوايل آوريل ( فروردين ) براي ديدار از ايران راهي اين كشور خواهد شد و در اين سفر بر همكاري كامل ايران در پاسخ به سوالات مربوط به برنامه هسته اي خود تاكيد خواهد كرد .

سخنگوي آژانس پيرامون تاريخ دقيق سفر البرادعي به ايران هيچ اظهار نظري نكرد .

