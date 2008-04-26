چهار بازیکن اروپایی به تیم جوانان ایران دعوت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا آماده می کند ، نخستین اردوی خارجی خود را از 8 خرداد ماه به مدت دو هفته در محل کمپ تدارکاتی شهرهامبورگ با حضور26 بازیکن برپا خواهد کرد .

طبق برنامه ریزی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال قراراست 4 بازیکن ایرانی الاصل مقیم اروپا که درتیم های جوانان باشگاههای اروپا حضور دارند برای شرکت در تمرینات تیم جوانان به اردوی این تیم در آلمان ملحق شوند .

ماهان مهاجر از یونان و حمید معصوم بیگی از آلمان به همراه دو بازیکن ایرانی دیگر از دانمارک و آلمان در مدت اردوی تیم جوانان از سوی نناد نیکولیچ زیر نظر قرار می گیرند تا در صورت برخورداری از شرایط بدنی و آمادگی های فنی در اردوهای بعدی تیم جوانان شرکت کنند .

از سوی دیگر"نناد نیکولیچ" سرمربی تیم فوتبال جوانان که برای شناسایی بازیکنان و استعدادهای جدید در استانها سفرهایی به چند شهر بزرگ کشور داشته، تاکنون 8 بازیکن جدید از شیراز، 6 بازیکن از اصفهان و 6 بازیکن از تبریز برای حضور در اردوی تیم جوانان گزینش کرده و قرار است وی هفته جاری و در آخرین مرحله سفر خود راهی مازندران شود تا بازیکنان جوانان این استان را نیز زیر نظر بگیرد .

قرار است نخستین مرحله اردوی تیم فوتبال جوانان با حضور 30 بازیکن جدید استانها و نفرات حاضر در مسابقات مرحله مقدماتی جوانان آسیا از 20 اردیبهشت ماه درمحل کمپ تیم های ملی آغاز شود.

تیم فوتبال جوانان کشورمان درگروه A مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 مصر با تیم های عربستان (میزبان مسابقات) ژاپن و یمن همگروه است . چهار تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابتهای جام جهانی جوانان (زیر20 سال) که از 10 تا 31 ژوئیه 2009 (20 تیرلغایت 10 مرداد 1388) در کشور مصر برگزارخواهد شد، بدست می آورند.