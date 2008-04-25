فوتبال را از یک سگ آموختم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، رونالدینیو گفت زمانی که کودکی بیش نبود با سگی به نام "بن بن" در خیابانی در "پورتوآلگره" بازی می کرده است.

وی گفت: من بازی فوتبال را در خیابانی در پورتو آلگره یاد گرفتم. ما بچه ها زمین فوتبال نداشتیم و در خیابان بازی می کردیم. وقتی بچه ها به خانه هایشان می رفتند، من و "بن بن" با هم بازی می کردیم.

رونالدینیو در ادامه گفت: "بن بن" می توانست توپ را نگه دارد اما از قوانین فوتبال چیزی نمی دانست چون یک سگ بود. او خوب بازی می کرد و پای راست قدرتمندی داشت. "بن بن" بهترین سگ منطقه بود.