لبنانی ها و آوارگان فلسطینی خواستار بازگشایی مرز مصر با غزه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعداد شرکت کنندگان حدود 250 نفر بود و محمد یاسین از برگزار کنندگان این تجمع اعتراض آمیز گفت : شرکت کنندگان در تحصن شهروندان لبنانی و فلسطینی هستند که آن اقدام را در پاسخ به درخواست سازمان های غیر دولتی لبنانی و فلسطینی برپا کرده اند.

وی افزود: می خواهیم پیام خود خطاب به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را تحویل دیپلماتهای مصری دهیم که در آن گشودن مرزها به خاطر شرایط غیرانسانی فعلی نوار غزه را خواستار شده ایم.

برخی از مردان شرکت کننده در تجمع، قرآن کریم به همراه داشتند و شماری از زنان نیز تصاویر کودکان فلسطینی را حمل می کردند که در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیده بودند.

در پیام تحصن کنندگان خطاب به مبارک آمده است : ملت فلسطین زیر محاصره غیرانسانی و بی سابقه در تاریخ بشریت قرار دارد و قابل پذیرش نیست که مصر به عنوان برادر بزرگ فلسطین در برابر این محاصره و کشتار اسرائیل علیه فلسطینیان دست روی دست بگذارد.

برپایه این گزارش، این تجمع بعد از گذشت یک ساعت پایان یافت، اما شرکت کنندگان نتوانستند برای تحویل پیام خود با دیپلماتی مصری ملاقات کنند.