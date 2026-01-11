به گزارش خبرگزاری مهر، دروس حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ جهت شرکت گسترده طلاب، اساتید و روحانیون در اجتماع بزرگ مردم ایران در روز دوشنبه علیه اغتشاشگران و محکومیت اقدامات تروریستی عوامل داخلی و خارجی و همچنین تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب تعطیل می‌باشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت یکپارچه ایران دعوت کرده است تا در تجمع بزرگ مردمی محکومیت عملیات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی که روز دوشنبه ۲۲ دی در سراسر کشور برگزار می‌شود، شرکت کنند به همین منظور مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اعلام کرد: دروس حوزه‌های علمیه سراسر کشور جهت شرکت گسترده طلاب و روحانیون در اجتماع بزرگ مردم ایران در روز دوشنبه تعطیل می‌باشد.