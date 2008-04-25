تمدید زمان اخذ رای در هشت استان / شمارش آرا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات کشور آمده است: در پی درخواست استانداران و فرمانداران محترم و با توجه به استقبال پرشکوه مردم شریف و متدین ایران اسلامی، بدین وسیله به اطلاع می رساند که زمان اخذ رای برای حوزه تهران و برخی حوزه های استانهای همدان، گلستان، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر و آذربایجان غربی که درخواست تمدید نموده اند به مدت یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت 21 (9 شب) تمدید می گردد.

ضمنا در حوزه هایی که اخذ رای از همه مراجعه کنندگان به پایان رسیده، انتخابات خاتمه یافته و شمارش آرا آغاز گردد. استانداران محترم از طریق مرکز صدا و سیمای استان ذیربط پایان اخذ رای در حوزه های مذکور را اعلام کنند.