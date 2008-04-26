نشست فراگیرهمسایگان عراق/سناریوی جدید آمریکا علیه سوریه

* عراق

کشور عراق درهفته گذشته شاهد تحولات و رویدادهای مختلفی بود که از مهمترین آنها می توان برگزاری نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت، سفر وزیر امور خارجه انگیس به بغداد و بیانیه مقتدی صدر روحانی جوان شیعه عراق در پایان دادن به خونریزی ها را نام برد.

- نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت

این نشست هفته گذشته با حضور وزیران امور خارجه هشت کشور صنعتی، کشورهای همسایه عراق و نمایندگانی از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب و با هدف تداوم هماهنگی و همکاری برای تقویت تلاشهای دولت و ملت عراق به منظور برقراری ثبات و شکوفایی در این کشور برگزار شد.

شرکت کنندگان در پایان این نشست یک روزه با انتشار بیانیه ای از تلاشهای دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در امر مبارزه با گروههای مسلح و مقابله با شبه نظامیان استقبال کردند.

این بیانیه همچنین بار دیگر بر پایبندی جامعه بین المللی و همچنین پایبندی کشورهای همجوار عراق در تقویت صلح، ثبات و امنیت در عراق که بازتاب مثبتی بر امنیت و ثابت منطقه و منافع ملتهای آن و به طور کلی جامعه بین المللی خواهد داشت، تاکید می کند.

آنها همچنین بر اهمیت تحقق آشتی و وفاق ملی درعراق تاکید و از نقش دولت عراق در این زمینه و دعوت از اتحادیه عرب برای تداوم تلاشهای خود در این باره با هماهنگی و همکاری با دولت عراق وطرفهای ذیربط ستایش کردند.

شرکت کنندگان همچنین همه کشورها به ویژه کشورهای عربی همجوار عراق را تشویق کردند که سفارتخانه های خود را در بغداد بازگشایی یا سطح دیپلماتیک سفارتخانه های موجود در بغداد را افزایش دهند و در اعزام سفیران خود به عراق تسریع به خرج دهند.

شرکت کنندگان در بیانیه پایانی خود همچنین تجاوزگری و جنایتهای جنگی رژیم سابق عراق علیه شهروندان عراقی و جمهوری اسلامی ایران و کویت را به شدت محکوم کردند.

- سفر میلی باند به عراق

سفر اعلام نشده دیوید میلی باند وزیر امور خارجه انگلیس به عراق از دیگر تحولات این کشور در هفته گذشته به شمار می رود که وی درجریان این سفر با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق درباره تحولات سیاسی، روند آشتی ملی و بازگشت تشکل ها به دولت، رویدادهای تازه امنیتی و روابط اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد.

- درخواست مقتدی صدر برای پایان خونریزی

هفته گذشته، عراق شاهد تداوم درگیری ها در شهرک صدر بغداد و حملات هوایی و زمینی ارتش آمریکا به شهرک بود که درجریان آن صدها نفر کشته و زخمی شدند و مقتدی صدر با انتشار بیانیه ای از جیش المهدی وابسته به جریان صدر و نیروهای امنیتی عراق خواست تا آرامش را برقرار کرده و به خونریزی ها پایان دهند.

وی در بیانیه خود اشاره کرد: ما وقتی به آغاز جنگی تمام عیار تا آزاد سازی (عراق) تهدید کردیم مقصود ما جنگ علیه اشغالگران بود.

* لبنان

کشور لبنان نیز هفته پیش در کانون توجهات منطقه ای و بین المللی قرار داشت که می توان به گزارش سازمان ملل متحد درباره و واکنش حزب الله به آن، نشست غیررسمی درباره لبنان در کویت و واکنش سوریه به آن، تداوم رایزنی ها برای از سرگیری گفتگوهای ملی و تعویق دگر بار جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهور اشاره کرد.

- نشست غیر رسمی درباره لبنان در کویت

نشست غیر رسمی درباره لبنان در حاشیه نشست فراگیر همسایگان عراق در کویت با تلاشهای عربستان،مصر و آمریکا بدون حضور ایران و سوریه، برگزار شد که در آن وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، عربستان، مصر، امارات، آمریکا، اردن، ایتالیا، لبنان (نماینده دولت سنیوره)، کویت، قطر و انگلیس حضور داشتند.

نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و دبیرخانه سازمان ملل متحد از دیگر حاضران در این نشست بودند و شرکت کنندگان در

در پایان نشست چند ساعته خود با صدور بیانیه ای خواستار انتخاب فوری ژنرال میشل سلیمان نامزد توافقی گروههای لبنانی به عنوان رئیس جمهور بدون پیش شرط شدند.

این بیانیه همسو با طرح کاری اتحادیه عرب خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان و قانون جدید انتخابات مورد توافق طرف های لبنانی شدند.

آنها همچنین از همه طرفها در داخل و خارج از لبنان خواستند تا به استقلال و حاکمیت این کشور احترام بگذارند.

شرکت کنندگان از لبنان و سوریه خواستند تا روابط میان خود را به ویژه از طریق برقراری روابط دیپلماتیک و ترسیم مرزها میان آنها در فضایی از احترام دوجانبه بار دیگر مشخص کنند.

وزیر امور خارجه سوریه در واکنش به این نشست هشدار داد که هدف از آن بین المللی کردن بحران سیاسی لبنان و پایان دادن به تلاش های اتحادیه عرب برای حل این بحران بوده است.

- گزارش دبیرکل سازمان ملل و واکنش حزب الله لبنان

"تری رود لارسن" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش تازه خود را درباره روند اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت ارایه کرد و در آن مدعی شد: توانمندی نظامی کنونی حزب الله با وجود قطعنامه های بین المللی همواره چالش بزرگی برای حاکمیت لبنان به شمار می رود.

وی همچنین در این گزارش به از سرگیری ارسال سلاح به لبنان توسط شبه نظامیانی که نام آنها را ذکر نکرده بود؛ اشاره کرد.

حزب الله لبنان در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از جانبداری این سازمان از سیاستهای توسعه طلبانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: گزارش سازمان ملل متحد جانبدارانه و به دور از واقعیت است.

در این بیانیه آمده است : "تری رود لارسن" با گزارش خود درباره قطعنامه 1559 شورای امنیت هجوم سروران خود به حاکمیت لبنان را کامل کرد. اطلاعاتی که در این گزارش آمده از سوی سروران اسرائیلی و افرادی که در راس دولت غیر قانونی لبنان قرار دارند و در حالی که هیچ کدام از آنها ثابت نشده تدوین شده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : گزارش کنونی به اطلاعاتی محدود شده که از سوی طرفهای دشمن فراهم شده است و این مسئله نشان می دهد که گزارش مذکور تا چه اندازه جانبدارانه و به دور از دقت و واقعیت است و علاوه براین ارائه چنین گزارشی بیشتر از همه به اعتبار سازمان ملل متحد خدشه وارد می کند.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است : اعتماد لارسن به توجیه تجاوزات اسرائیل و چشم پوشی از خطرات رژیم صهیونیستی بر امنیت منطقه از جمله زرادخانه های هسته ای این رژیم و تهدیدات مکرر آن مبنی بر ترور رهبران مقاومت فلسطین و لبنان بیانگر همکاری این مسئول سازمان ملل متحد با اسرائیل است.

در بیانیه گفته شده است : اگر سازمان ملل متحد خواهان ایفای نقش عادلانه در تمام قضایا است باید به نمایندگان و فرستادگانی که بی طرفانه عمل می کنند و از شایستگی برخوردارند، اعتماد کند.

- ادامه رایزنی برای از سرگیری گفتگو و تعویق مجدد نشست پارلمان

شخصیتهای سیاسی لبنان و به طور خاص نبیه بری رئیس مجلس این کشور هفته گذشته نیز به رایزنی های خود برای تلاش به منظور ازسرگیری گفتگوهای ملی در لبنان برای کمک به حل بحران سیاسی این کشور ادامه دادند و نبیه بری هم اکنون منتظرپاسخ گروه حاکم به دعوت خود برای ازسرگیری این گفتگوها است.

این درحالی است که قرار بود هفته گذشته مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور تشکیل شود، اما بار دیگر به خاطر عدم توافق نظر گروههای مخالف و گروه حاکم برای هجدهمین بار تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد.



در این حال شبکه المنار گزارش داد سران جریان حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس درصدد برگزاری نشستی برای بررسی نحوه تصمیم گیری در قبال درخواست نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای ازسرگیری گفتگوها هستند.

* تحولات نوار غزه

نوارغزه نیز هفته گذشته شاهد تحولات سیاسی و تشدید بحران انسانی در آن بود که درباره تحولات سیاسی می توان به مواضع و شروط حماس برای آتش بس با میانجیگری مصر و مخالف رژیم اسرائیل با آتش بس پیشنهادی حماس و سفر ابومازن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن اشاره کرد.

- موضع حماس درقبال آتش بس و واکنش صهیونیستها

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین تاکید کرد:هرگونه آتش بس احتمالی با رژیم اسرائیل باید دوجانبه و فراگیر باشد و سازکارهای اجرایی آن درگرو توافق ملی فلسطینیان خواهد بود.

محمود الزهار" از مسئولان ارشد حماس نیز بعد از مذاکرات خود با مسئولان مصر در قاهره اعلام کرد که حماس با آتش بس در مرحله اول در نوار غزه و درچارچوب یک توافق ملی میان فلسطینیان موافق است تا این آتش بس درمرحله بعدی درطول شش ماه با تلاشهای مصر مشمول کرانه باختری نیز شود.

اما رژیم صهیونیستی امروز با نپذیرفتن طرح مشروط حماس برای برقراری آتش بس، نشان داد که همچنان بر ادامه سیاست تجاوزکارانه خود علیه ملت فلسطین اصرار دارد.

- هشدار نهادهای بشردوستانه درباره تشدید بحران انسانی غزه

رژیم صهیونیستی در هفته گذشته بر شدت محاصره خود علیه نوار غزه افزود به گونه ای که فقط مقداری سوخت مخصوص نیروگاه برق غزه را به فلسطینی ها تحویل و همچنان به سیاست عدم سوخت رسانی بیشتر خود به این منطقه ادامه داد به گونه ای که مشاور اطلاع رسانی آژانس کمک و امداد رسانی به پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: توزیع کمکهای غذایی برای هزاران فلسطینی در نوار غزه امشب به خاطر مانع تراشی رژیم اسرائیل و تمام شدن ذخیره سوختی به طور کلی متوقف شده است.

این درحالی است که تظاهراتی نیز در مناطق مختلف نوار غزه و لبنان در اعتراض به محاصره و ضرورت برداشته شدن آن برگزار شد.

- سناریوی جدید آمریکا و اسرائیل علیه سوریه

ادعای تازه واشگتن و تل آویو علیه سوریه مبنی بر همکاری هسته ای این کشور با کره شمالی و تکذیب آن از سوی سوریه و واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی درقبال این ادعاها از حمله تحولات مرتبط با این کشور بود.

مقامهای آمریکایی مدعی شده اند که کره شمالی برای دولت دمشق این امکان را فراهم کرده که سوریه با همکاری پیونگ یانگ اقدام به ساخت راکتور هسته ای کند و این روابط همچنان ادامه دارند.

سفیر سوریه در واشنگتن روز جمعه با رد اطلاعات ادعایی آمریکا درباره تلاش کشورش برای ساخت یک راکتور هسته ای با کمک کره شمالی،هدف از این اتهامات را تلاش برای گمراه کردن افکارعمومی و کنگره و توجیه حملات سال 2007 اسرائیل به سوریه دانست.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد که با جدیت به اتهامات آمریکا مبنی بر تاسیس تاسیسات هسته ای در سوریه با همکاری کره شمالی نگاه می کند و درباره این اتهامات تحقیق خواهد کرد.

محمد البرادعی نیز آمریکا را به خاطر اینکه اطلاعات ادعایی خود مربوط به ساخت محرمانه یک راکتور هسته ای در سوریه از سوی کره شمالی را زودتر در اختیار این سازمان قرار نداده، مورد انتقاد قرار داد.

وی همچنین اقدام یکجانبه اسرائیل و حمله به نقطه ای در خاک سوریه را به این بهانه مورد انتقاد قرار داد و گفت: این مسئله برعهده آژانس است.

البرادعی تاکید کرد: این اقدام اسرائیل فرایند راستی آزمایی را که از مهمترین ارکان "ان پی تی" است، تخریب می کند.