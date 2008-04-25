نادران بیشترین رای / 10 کاندیدای جبهه متحد در صدر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با شمارش 566 صندوق به این شرح است:

1- الیاس نادران

2- لاله افتخاری

3- مهدی کوچک زاده

4- علیرضا زاکانی

5- علی اصغر زارعی

6- علیرضا محجوب

7- صفایی

8- پرویز سروری

9- زهره الهیان

10- حمید رسایی

11- حسین فدایی

12- نسرین سلطانخواه

13- مجید انصاری

14- سهیلا جلودار زاده

15- محمد اشرفی اصفهانی

16- الهه راستگو

17- سید محمود دعایی

18- محمد قمی

19- محمد صدر

20- الیاس حضرتی

21- اسحاق جهانگیری

22- محمد خوش چهره

بنابراین گزارش این آمار از طریق مانیتور تعبیه شده در مرکز رایانه ای ستاد انتخابات به هنگام بازدید خبرنگاران از این مرکز دریافت شد .