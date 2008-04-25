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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۳:۳۴

اولین نتیجه شمارش آرای تهران :

نادران بیشترین رای / 10 کاندیدای جبهه متحد در صدر

نادران بیشترین رای / 10 کاندیدای جبهه متحد در صدر

نتایج حاصل از شمارش اولیه 566 صندوق رای در حوزه انتخابیه تهران از قرار گرفتن 10 کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در صدر فهرست 11 نفره حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با شمارش 566 صندوق به این شرح است:

1- الیاس نادران

2- لاله افتخاری

3- مهدی کوچک زاده

4- علیرضا زاکانی

5- علی اصغر زارعی

6- علیرضا محجوب

7- صفایی

8- پرویز سروری

9- زهره الهیان

10- حمید رسایی

11- حسین فدایی

12- نسرین سلطانخواه

13- مجید انصاری

14- سهیلا جلودار زاده

15- محمد اشرفی اصفهانی

16- الهه راستگو

17- سید محمود دعایی

18- محمد قمی

19- محمد صدر

20- الیاس حضرتی

21- اسحاق جهانگیری

22- محمد خوش چهره

بنابراین گزارش این آمار از طریق مانیتور تعبیه شده در مرکز رایانه ای ستاد انتخابات به هنگام بازدید خبرنگاران از این مرکز دریافت شد  .

کد مطلب 671916

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