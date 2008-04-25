نادران بیشترین رای / 10 کاندیدای جبهه متحد در صدر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با شمارش 566 صندوق به این شرح است:
1- الیاس نادران
2- لاله افتخاری
3- مهدی کوچک زاده
4- علیرضا زاکانی
5- علی اصغر زارعی
6- علیرضا محجوب
7- صفایی
8- پرویز سروری
9- زهره الهیان
10- حمید رسایی
11- حسین فدایی
12- نسرین سلطانخواه
13- مجید انصاری
14- سهیلا جلودار زاده
15- محمد اشرفی اصفهانی
16- الهه راستگو
17- سید محمود دعایی
18- محمد قمی
19- محمد صدر
20- الیاس حضرتی
21- اسحاق جهانگیری
22- محمد خوش چهره
بنابراین گزارش این آمار از طریق مانیتور تعبیه شده در مرکز رایانه ای ستاد انتخابات به هنگام بازدید خبرنگاران از این مرکز دریافت شد .
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