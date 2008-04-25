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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۰:۲۳

نتایج شمارش آرای 794 شعبه تهران بزرگ اعلام شد

نتایج شمارش آرای 794 شعبه تهران بزرگ اعلام شد

آخرین نتیجه شمارش آراء حوزه انتخابیه تهران ، ری شمیرانات و اسلامشهر از مجموع 794 شعبه اخذ رای اعلام شد .

به گزارش خبرنگار مهر از ستادانتخابات کشور از تعداد کل 3904 شعبه تاکنون 794 شعبه در حوزه انتخابیه تهران بزرگ شمارش شده است، که بر این اساس ترتیب لیست 22 نفره نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران به این شرح  است:

1- الیاس نادران

2- لاله افتخاری

3- مهدی کوچک زاده

4- علیرضا زاکانی

5 - علی اصغر زارعی

6 - طیبه صفایی

7 - علیرضا محجوب

8 - پرویز سروری

9 - حمید رسایی

10 -زهره الهیان

11- حسین فدایی آشتیانی

12 - نسرین سلطانخواه حقیقی

13 - مجید انصاری

14 - سهیلا جلودارزاده

15 - محمد اشرفی اصفهانی

16 - الهه راستگو

17- سید محمود دعایی

18 - محمد قمی

19 - محمد صدر

20 - الیاس حضرتی

21 - اسحاق جهانگیری

22- محمد خوش‌چهره

کد مطلب 671918

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