نتایج شمارش آرای 794 شعبه تهران بزرگ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر از ستادانتخابات کشور از تعداد کل 3904 شعبه تاکنون 794 شعبه در حوزه انتخابیه تهران بزرگ شمارش شده است، که بر این اساس ترتیب لیست 22 نفره نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران به این شرح است:

1- الیاس نادران

2- لاله افتخاری

3- مهدی کوچک زاده

4- علیرضا زاکانی

5 - علی اصغر زارعی

6 - طیبه صفایی

7 - علیرضا محجوب

8 - پرویز سروری

9 - حمید رسایی

10 -زهره الهیان

11- حسین فدایی آشتیانی

12 - نسرین سلطانخواه حقیقی

13 - مجید انصاری

14 - سهیلا جلودارزاده

15 - محمد اشرفی اصفهانی

16 - الهه راستگو

17- سید محمود دعایی

18 - محمد قمی

19 - محمد صدر

20 - الیاس حضرتی

21 - اسحاق جهانگیری

22- محمد خوش‌چهره