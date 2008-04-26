نتیجه قطعی حوزه تهران امروز اعلام می شود / افزایش مشارکت8 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات ، رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از شمارش آراء دومین مرحله انتخابات مجلس هشتم، وضعیت تعداد 37 حوزه انتخابیه از 54 حوزه در سراسر کشور تا ساعت 6 صبح امروز مشخص شده است.

افشار افزود: تعداد شرکت کنندگان در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم به 8 درصد بیش از مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم رسید.

وی اضافه کرد: سرعت اعلام نتایج از دیگر شاخص های مطلوبیت مرحله دوم انتخابات هشتم است. وی اظهار داشت: نتایج قطعی تهران و حوزه های باقیمانده ظرف امروز اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تشکر از مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات، از همه دست اندرکاران ستادهای انتخابات مرکز استانها و حوزه های انتخاباتی سراسر کشور که با دقت و امانتداری، تمامی مراحل اخذ رای و شمارش آراء را برعهده گرفتند، تقدیر نمود و اظهار امیدواری کرد با دستاوردها و تجارب حاصله از انتخابات مجلس هشتم، کیفیت برگزاری انتخابات بعدی از سطح بالاتری برخوردار شود.