رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور زرد هواشناسی در استان، گفت: با توجه به پیش بینی وقوع کولاک برف در ارتفاعات و گردنه‌های استان هشدار هواشناسی رنگ زرد صادر شد.

وی با بیان اینکه از عصر فردا سامانه بارشی وارد استان می‌شود و فعالیت خود را با بارش پراکنده برف و باران شروع می‌کند، افزود: این بارش‌ها روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت طی در این مدت سرعت وزش باد نیز افزایش می یابد و به حد نسبتاً شدید می رسد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: شرایط جوی استان امروز پایدار و آسمان اغلب مناطق صاف پیش بینی شده است که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.

رحمان نیا با بیان اینکه طی روزهای آینده دمای هوا کاهش می یابد و شرایط یخبندان به خصوص پنجشنبه و جمعه حاکم می شود، افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حد امکان از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای کوهستانی استان خوددادری کنند.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته زنجان دمای حداقل منفی سه و حداکثر ۱۰ درجه بوده است، ادامه داد: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییری نداشته است.