  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۰

رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار زرد هواشناسی در این استان خبرداد و گفت: برف و کولاک ارتفاعات و گردنه ها را فرا می گیرد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور زرد هواشناسی در استان، گفت: با توجه به پیش بینی وقوع کولاک برف در ارتفاعات و گردنه‌های استان هشدار هواشناسی رنگ زرد صادر شد.

وی با بیان اینکه از عصر فردا سامانه بارشی وارد استان می‌شود و فعالیت خود را با بارش پراکنده برف و باران شروع می‌کند، افزود: این بارش‌ها روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت طی در این مدت سرعت وزش باد نیز افزایش می یابد و به حد نسبتاً شدید می رسد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: شرایط جوی استان امروز پایدار و آسمان اغلب مناطق صاف پیش بینی شده است که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.

رحمان نیا با بیان اینکه طی روزهای آینده دمای هوا کاهش می یابد و شرایط یخبندان به خصوص پنجشنبه و جمعه حاکم می شود، افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حد امکان از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای کوهستانی استان خوددادری کنند.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته زنجان دمای حداقل منفی سه و حداکثر ۱۰ درجه بوده است، ادامه داد: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته تغییری نداشته است.

کد مطلب 6719579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها