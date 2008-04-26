نتایج نهایی شمارش آرا در سه حوزه انتخابیه استان اصفهان مشخص شد

مجید نادرالاصلی معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: بر خلاف مرحله دوم انتخابات گذشته در این دوره مشارکت خوبی را در سه حوزه انتخابیه استان اصفهان شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان 140259 نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند، اظهار داشت: حجت الاسلام "محمدتقی رهبر" با کسب 68217 رای و دکتر "محمدکریم شهرزاد" با کسب 61364 رای به عنوان نمایندگان مردم اصفهان در مجلس هشتم انتخاب شدند و "علی اکبر پرورش" و دکتر "فیروز اصلانی" از راهیابی به مجلس بازماندند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان مبارکه نیز 25033 نفر در انتخابات شرکت کردند که "سید علی محمد موسوی مبارکه" با کسب 12759 رای حائز اکثریت آرا شد.

نادرالاصلی خاطر نشان کرد: در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون نیز از مجموع 58772 رای دکتر "حمید سعادت" توانست با 32322 رای حائز اکثریت آرا شود.

