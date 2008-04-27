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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

نشست رسانه‌ای نمایشگاه کتاب با حضور وزیر ارشاد برگزار می‌شود

نشست رسانه‌ای نمایشگاه کتاب با حضور وزیر ارشاد برگزار می‌شود

نشست رسانه ای بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی وی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، محمد حسین صفارهرندی در این نشست خبری ضمن تشریح سیاستها و فعالیتهای سال جاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به پرسشهای خبرنگاران در این باره پاسخ خواهد داد.

این نشست خبری با حضور رسانه های داخلی و خارجی روز دوشنبه نهم اردیبهشت ساعت 10.45 در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، مقابل در اصلی ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار خواهد شد.

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 12 الی 22 اردیبهشت در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 671987

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