بانک اطلاعات زنان استان مرکزی تکمیل می شود

اشرف جواهری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این بانک اطلاعات خود را دربخش های زنان فرهیخته، سرپرست خانوار، مدیران و شاغلان تکمیل و به روز می کند.

وی با اشاره به اینکه مرکز بانوان استان مرکزی برای سومین سال متوالی مدیریت امور بانوان منطقه غرب کشور به اضافه استان قم را عهده دار شده، عنوان کرد: سال گذشته دفتر امور بانوان و خانواده استان مرکزی در محورهای کنترل آسیب اجتماعی، پژوهشهای اجتماعی زنان رتبه برتر کشوری را در بین استان ها دریافت کرد.

جواهری با اشاره به اینکه استان مرکزی درزمینه آسیب های اجتماعی دو درصد کاهش داشته است، خاطر نشان کرد: این امر در سال جاری نیز مدنظر است و کاهش آسیب ها و تحکیم بنیان خانواده راس و اساس برنامه های امسال استان است.

وی کاربردی بودن برنامه ها را از اولویتهای اجرای برنامه ها در سال جاری خواند و گفت: خانواده محور سلامت اجتماعی است و تمامی دستگاهها باید با شناخت محورهای آسیب جامعه هدف و با همکاری علمی دانشگاهها راهکار موثر فرهنگی و اجرایی ان را بیابند.

جواهری از انجام پژوهش پیرامون جایگاه خانواده در استان مرکزی توسط دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در حوزه قانون دچار ضعف هایی هستیم که اصلاح این امر نیازمند حضور بیشتر زنان در مجلس و حوزه اجتماعی است و تا این امر محقق نشود ما درگیر مشکلات هستیم.