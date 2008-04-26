اعراب به اوضاع فاجعه بار غزه پایان دهند/ اسرائیل خطوط قرمز را زیرپا گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه درسرمقاله امروز خود آورده است : بی شک تصمیم آژانس کمک و امداد رسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) برای متوقف کامل توزیع مواد غذایی در میان بیش از 650 هزار آواره فلسطینی در نوار غزه به خاطر پایان یافتن ذخیره سوختی،درد و رنج و مشکلات این منطقه را دوچندان می کند.

این روزنامه با اشاره به تصمیم رژیم اسرائیل درجلوگیری از سوخت رسانی به آنروا افزود: اسرائیل عمدا و در برابر انظار جامعه بین المللی که تنها نظاره گر اوضاع است و در مقابل دسیسه اسرائیل برای نسل کشی فلسطینیان شکست خورده، این وضعیت فاجعه آمیز را در غزه ایجاد کرده است.

به نوشته الرایه، تصمیم آنروا به معنای بسته شدن آخرین روزنه بین المللی است که به مردم فلسطین کمک و ادامه رسانی می کرد و تنها این تفسیر را می توان کرد که رژیم اسرائیل با این تصمیمات خود با دلایل واهی و بی منطق زندگی بشری را کم اهمیت شمرده است.

این روزنامه توقف توزیع کمکهای آنروا به فلسطینیان را به معنای فروپاشی کامل همه جوانب زندگی در غزه دانست و افزود که رژیم اسرائیل پس از ناتوانی خود در شکستن اراده ملت فلسطین از طریق کشتار روزانه و مجازات دسته جمعی با وادار کردن آنروا به توقف کمک رسانی می خواهد آخرین روزنه های امید ملت فلسطن را مسدود کند، زیرا راه دیگری برای اجرای دسیسه های خود نمی یابد.

الرایه نوشت : برای جهان روشن شده که اسرائیل با این تصمیم غیرانسانی خود می خواهد در نوار غزه یک هولوکاست واقعی به راه بیندازد و این منطقه در آستانه یک فاجعه واقعی قرار دارد و جامعه بین المللی که از آژانس آنروا حمایت می کند باید به این رفتار اسرائیل که از حد و مرز گذشته و خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است، پایان دهد.

این روزنامه افزود: این وضعیت دردناک در وهله اول نیازمند تحرک و اقدام جهان عرب است و روشن شده که رژیم اسرائیل نه فقط فلسطینیان، بلکه همه اعراب را تحقیر می کند، زیرا صدای اعراب درمحافل بین المللی شنیده نمی شود و خروج نمایندگان کشورهای غربی از نشست دیروز شورای امنیت به خاطر سخنان نماینده لیبی به عنوان تنها عضو عرب این شورا بهترین گواه این مدعاست که جامعه جهانی در قبال درد و مشقت های ساکنان غزه بی توجه است.

نماینده لیبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در جلسه دیروز این شورا درباره خاورمیانه، در اعتراض به جنایتهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه، وضعیت این منطقه را با وضعیت اردوگاه های کار اجباری دوران نازیها مقایسه کرده بود.