وزنه برداران جوان ایران در مجهزترین کمپ ورزشی جهان اردو زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت کمیته ملی المپیک آمریکا و پیگیری رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان اعضای تیم جوانان ایران روز پنج شنبه از طریق دوبی راهی آمریکا شدند تا اردویی 2 هفته ای را در کمپ کلرادو اسپرینگ این کشور برپا کنند.

بر اساس این گزارش، کمپ کلرادو اسپرینگ مجهزترین کمپ ورزشی دنیاست که به آخرین امکانات، تجهیزات، سالن ها و تکنولوژی روز ورزش جهان مجهز است و سالانه بیش از ده هزار ورزشکار از سراسر جهان جهت استفاده از این امکانات راهی این شهر می شوند. ضمنا اردوهای تیم های مختلف ملی کشور آمریکا نیز پیش از اعزام به رقابت های جهانی و المپیک در این کمپ برپا می شود.

سالن تمرین وزنه برداری و سالن تست آمادگی جسمانی این کمپ پیشرفته برای مدت 14 روز به تیم جوانان ایران اختصاص داده شده تا جوانان وزنه برداری کشورمان با استفاده از امکانات آن بتوانند آمادگی خود را جهت حضوری قدرتمند در رقابت های جهانی کلمبیا افزایش دهند.

این گزارش حاکیست، وزنه برداران کشورمان در بدو ورود مورد استقبال ویژه نماینده کمیته ملی المپیک آمریکا، نماینده فدراسیون وزنه برداری این کشور، نماینده وزارت امور خارجه و همچنین رئیس پلیس این شهر قرار گرفتند. اعضای تیم وزنه برداری جوانان کشورمان طی تشریفاتی ویژه از آْتلانتا به شهر کلرادو منتقل شده و هم اینک در این کمپ اسکان یافته اند.

وزنه برداران کشورمان با توجه به پشت سر گذاشتن سفری طولانی و به تشخیص کادر فنی امروز را استراحت خواهند کرد و از صبح فردا روزی 2 جلسه تمرین سنگین و فشرده را پیگیری خواهند کرد تا با آمادگی کامل به کشور بازگشته و راهی رقابت های جهانی کلمبیا شوند.

تیم ملی وزنه برداری آمریکا به همراه 2 وزنه بردار از تیم ملی غنا نیز در این کمپ حضور دارند که در کنار جوانان وزنه برداری کشورمان اردویی مشترک را برپا کرده اند.

اسامی اعضای تیم وزنه برداری جوانان کشورمان اعزامی به این اردو به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم: مرتضی رضائیان

دسته 77 کیلوگرم: سعید شاهدی

دسته 94 کیلوگرم: مهدی آگاه، نواب نصیر شلال

دسته 105 کیلوگرم: کیان نژاد بختیاری

دسته 105+ کیلوگرم: محمد رضا براری، بهداد سلیمی

سر مربی: حسین توکلی

مدیر تیم ملی: مسعود قاسمی

سرپرست تیم و محقق: دکتر عباسعلی گائینی