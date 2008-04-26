دور برداشتن بازیگر 70 میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد 70 میلیونی یکی از بازیگران جوان سینما برای جدیدترین پروژه خود در سال هفته گذشته حاشیه‌هایی پررنگ را در حوزه فرهنگ و هنر خلق کرد. یکی از منابع خبری این خبر درگوشی را با رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران در میان گذاشت و حرف‌های این بازیگر پیشکسوت در جای خود جالب بود.

داود رشیدی در واکنش به این خبر گفت:‌ "اگر بالا بردن دستمزد این بازیگر با این رقم صحت داشته باشد، باید بگویم این بازیگر خیلی دور برداشته و کارش غلط است. البته من شک دارم چنین چیزی صحت داشته باشد، شاید سنگی انداخته یا چون نخواسته نقش را بازی کند این رقم را مطرح کرده است. فکر نمی‌کنم سینمای ما این قابلیت را داشته باشد که این قدر پول به یک نفر بدهد."





پلان فیلم "تردید" که به فراموشی پیوست

در واکنش به این حرف یک نویسنده سینمایی هم یادداشتی نوشته با عنوان "وقتی می‌ارزد، چرا نگیرد" که نخوانده می‌توان حدس زد این تیتر چکیده نظرات این نویسنده البته با ادبیات خاص اوست. همچنین طرح طبقه‌بندی سطح توان حرفه‌ای و دستمزد بازیگران در تلویزیون از سوی مدیر شبکه دو سیما مطرح شد که در راستای این اتفاق می‌تواند قرار بگیرد.

* در حالی که به نظر می‌آمد با اتفاقاتی که برای فیلم "سنتوری" افتاد و اکران آن در دبی پرونده فیلم بسته شده باشد اما واقعیت این است که پرونده "سنتوری" هنوز باز است. هفته گذشته بالاخره حجت ـ ف در حد صدا شناخته شد و با حضور در یک برنامه رادیویی اعتراف کرد. مرتضی شایسته پخش‌کننده و فرامرز فرازمند تهیه‌کننده این فیلم نیز در برنامه حضور داشتند.

حجت ـ ف در دفاعیاتش گفت: "از ابتدا سینمای ایران و فیلم‌های داریوش مهرجویی را از "گاو" دنبال می‌کردم. حتی دلیل انتخاب شغلم نیز علاقه به فرهنگ و سینما بود و مسائل مادی برایم اهمیتی چندان نداشت. "سنتوری" تنها فیلم غیرمجازی بود که مسئولان در محل کارم یافتند و از غیرقانونی بودن فروش این فیلم اطلاعی نداشتم."

نکته جالبتر در ادامه صحبت‌های وی آمده است: "عده زیادی به این دلیل دستگیر شدند اما از آنجا که تعداد فیلم‌های من بیش از سایرین بود به عنوان متهم اصلی شناخته شدم. در صورتی که خود من هم این فیلم را از طریق فرد دیگری تهیه می‌کردم ولی چون نتوانستم او را معرفی کنم، متهم اصلی شدم!"

* هفته گذشته یک تصمیم ویژه برای سرنوشت یک فیلم در نیمه‌راه تولید گرفته شد. پروژه "تردید" واروژ کریم مسیحی که به علت بیماری کارگردان اوایل مهرماه متوقف شد، به گفته محمدمهدی دادگو تهیه‌کننده فیلم قرار بود پس از دو ماه وقفه از سر گرفته شود اما در روزهای پایانی سال تغییر تهیه‌کننده و جایگزین شدن سعید سعدی در صدر اخبار قرار گرفت.

سعدی در جدیدترین اظهارات خود گفت: "در جلسه چند روز آینده فارابی تکلیف ساخت این فیلم را مشخص می‌کند و در صورت مثبت بودن نتیجه به سرعت کار را آغاز خواهیم کرد." وی خبر آغاز فیلمبرداری از صفر این فیلم و تغییر نکردن بازیگران و داستان را اعلام کرد.

* تعدادی از عوامل فیلم "زن دوم" هفته گذشته در گفتگوهای خود به نکاتی جالب اشاره کردند. امیر آقایی درباره بازی در نقش امیر گفت: "این شخصیت مثبت است اما نه اینقدر که برای مخاطب باورپذیر نباشد. در سکانس فلاش‌بک این شخصیت رفتاری دارد که اصلاً مثبت نیست. این رفتار تصویری خاکستری از امیر ترسیم می‌کند."

سیروس الوند هم در نشست نقد و بررسی فیلم گفت:‌ "عده‌ای از تغییر نکردن گوشی تلفن همراه شخصیت‌های فیلم صحبت می‌کنند یا به این مسئله می‌پردازند که 12 سال پیش هنوز خودرو 206 در بازار وجود نداشته است. اما این مسائل هیچ اهمیتی برای من نداشته و تنها نکته مهم برایم به تصویر کشیدن تغییرات مهتاب بوده است."

نیکی کریمی هم با رد شباهت نقش مهتاب به نقش‌های قبلی‌اش در "نیمه پنهان"، "پری" و "دو زن" گفت:‌ "ویژگی ملودرام این است که برای باورپذیر کردن نقش باید یکسری مولفه‌ها را رعایت کرد و شاید به همین دلیل ویژگی‌های یکسان با نقش‌های قبلی من دارد."

جالب این که الوند خود اعتراف کرده بازی کریمی در نقش مهتاب برای او یادآور کاراکتر سارا در فیلم "سارا" بوده و از این بابت خیلی هم خوشحال است! فرشته طائرپور هم که هفته گذشته حرف‌های او مورد سوء تعبیر قرار گرفته و معترض به عملکرد پخش‌کننده "زن دوم" نمایانده شده بود، اعتراض کتبی خود را منتشر کرد.

* برنامه "خودمونی" که هر شب از شبکه تهران پخش می‌شد به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از دوشنبه شب متوقف شد و قرار است به همین بی‌سر و صدایی برنامه "مثلث شیشه‌ای" رضا رشیدپور جایگزین آن شود. جالب اینکه مدیر گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران اعلام نشدن پخش آخرین قسمت مجموعه برنامه "خودمونی" را طبیعی دانسته که در مقابل بی‌اطلاعی محمد صدری تهیه‌کننده و نسرین مقانلو مجری این برنامه سئوال‌برانگیز است.

سیدعلی حمیدی در این خصوص گفته: "این برنامه متوقف نشده، بلکه پخش آن به پایان رسیده و به زودی برنامه‌ای جدید با اجرای رشیدپور روی آنتن شبکه تهران می‌رود. در این برنامه از دوستان "خودمونی" دعوت می‌کنیم با بینندگان صحبت کنند." راهکاری جدید برای بستن پرونده برنامه‌های ناگهان متوقف شده!

* "دو قدم مانده به صبح" دوشنبه گذشته در اواسط برنامه به شکلی شبهه‌برانگیز قطع شد. البته بلافاصله پس از قطع این برنامه تهیه‌کننده آن هر گونه قطع تعمدی را تکذیب و اعلام کرد این اتفاق به دلیل نقص فنی صدا بوده است. اما از آنجا که این برنامه درست در میان بحثی که درباره رسانه‌های خارجی و بی بی سی مطرح شده بود، قطع شد این شبهات ایجاد شده است.

* محسن محسنی‌نسب هم از نحوه پخش فیلمش "آخرین مرحله" از رسانه ملی گله‌مند شده و در یادداشتی نوشته است: "زمانی که فیلم من را از تلویزیون دیدم بسیار متأسف شدم که چرا؟ آخر چرا فیلم جنگی که در جشنواره فجر سال 74 نامزد دریافت پنج سیمرغ بوده را به این شکل تکه پاره می‌کنند؟"

وی با صرفنظر کردن از نحوه پخش و سانسور اعمال شده در فیلمش گفته: "چرا صحنه‌هایی از فیلم دیگری را به فیلم من چسبانده بودند؟ مثلاً در صحنه‌ای که قرار بود عملیات آغاز شود مسئولان برای اینکه نیت کار را نشان دهند، خودشان فلاش‌بک به کار اضافه کردند، در صورتی که اصلاً این صحنه‌ها متعلق به فیلم من نیست!"