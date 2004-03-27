نزديكترين محافظ شخصي صدام محل اختفاي وي را فاش كرده بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، خبرگزاري رويترز به نقل از تلويزيون "بي. بي. سي" گزارش داد :"محمد ابراهيم عمرالمصلت" پس از مدتي كوتاهي از زمان دستگيريش بدست نيروهاي آمريكايي درجريان بازجويي ها از وي در دسامبر گذشته به صدام خيانت كرد و محل اختفاي وي را فاش ساخت .

ديكتاتور سابق عراق نفر پنجاه و پنجمين نفردر ليست افراد تحت تعقيب نيروهاي آمريكايي قرار داشت. مقامات آمريكايي پس از سرنگوني حكومت صدام، جايزه 25 ميليون دلاري را براي سرديكتاتور سابق عراق تعيين كرده بودند .

نيروهاي آمريكايي اعلام كردند : المصلت يكي از افسران طرفدارصدام در بخش ويژه سازمان امنيت و يكي از فداييان وي بوده و به علت اينكه اطلاعات درباره صدام را به طور داوطلبانه به نيروهاي آمريكايي ارائه نكرده است از جايزه 25 ميليون دلار آمريكا محروم شد.