  1. بین الملل
  2. سایر
۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۹:۴۷

بي بي سي گزارش داد

نزديكترين محافظ شخصي صدام محل اختفاي وي را فاش كرده بود

نزديكترين محافظ شخصي صدام محل اختفاي وي را فاش كرده بود

شبكه تلويزيوني "بي. بي. سي "اعلام كرد: شخصي كه نيروهاي آمريكايي را از محل اختفاي صدام حسين ديكتاتور سابق عراق مطلع كرد يكي از نزديكترين محافظان شخصي رئيس جمهور سابق عراق بوده است .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، خبرگزاري رويترز به نقل از تلويزيون "بي. بي. سي" گزارش داد :"محمد ابراهيم عمرالمصلت" پس از مدتي كوتاهي از زمان دستگيريش بدست نيروهاي آمريكايي درجريان بازجويي ها از وي در دسامبر گذشته به صدام خيانت كرد و محل اختفاي وي را فاش ساخت .
ديكتاتور سابق عراق نفر پنجاه و پنجمين نفردر ليست افراد تحت تعقيب نيروهاي آمريكايي قرار داشت. مقامات آمريكايي پس از سرنگوني حكومت صدام، جايزه 25 ميليون دلاري را براي سرديكتاتور سابق عراق تعيين كرده بودند .
نيروهاي آمريكايي اعلام كردند : المصلت يكي از افسران طرفدارصدام در بخش ويژه سازمان امنيت و يكي از فداييان وي بوده و به علت اينكه اطلاعات درباره صدام را به طور داوطلبانه به نيروهاي آمريكايي ارائه نكرده است از جايزه 25 ميليون دلار آمريكا محروم شد.

 

 

 

 

کد مطلب 67205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها