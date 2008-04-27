حضور نمایندگان 24 کشور اسلامی برای آموزش رتبه بندی دانشگاهها در ایران

دکتر عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگانی از 24 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در این کارگاه آموزشی شرکت خواهند کرد.

مسئول دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام هدف از برگزاری کارگاه آموزشی را آشنایی نمایندگان شرکت کننده، با مراحل، فرآیندها و مسایل و مشکلات موجود در امر رتبه بندی دانست و گفت: ایران به دلیل پیشرفتهای علمی که داشته مورد توجه جهان اسلام قرار گرفته و به سایر کشورها بری ارتقاء آموزش عالی کمک می کند.

وی اضافه کرد: از این رو دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام فعالیتهایی را در زمینه کیفیت و تعاملات بین کشورهای اسلامی، انجام پروژه های مشترک، انتشار مجله تضمین کیفیت آموزش عالی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای کشورهای جهان اسلام در زمینه های کیفی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

تاکنون تنها 55 دانشگاه اطلاعات خود را برای رتبه بندی اعلام کرده اند

معماریانی گفت : از بین 400 دانشگاه جهان اسلام که در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام شرکت کرده اند تاکنون 55 دانشگاه اطلاعات خود را برای این منظور ارسال کرده اند که از این میان 36 دانشگاه از کشور ایران است. نتایج زمانی اعلام می شود که تمامی دانشگاهها اطلاعات خود را ارسال کنند.

وی نقش مرکز منطقه ای علوم و فناوری را در کنترل و بازیابی و تحلیل مقالات ISI که حدود 50 درصد امتیازات ارزیابی وابسته به نتایج همین ارزیابی است و کنترل صحت اطلاعات دانشگاهها عنوان کرد.

رئیس موسسه پژوهش و یرنامه ریزی آموزش عالی اظهار داشت: فرمهایی که دانشگاهها براساس آن اطلاعات خود را برای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارسال می کنند، بر اساس شاخصهای تعیین شده در هسته مرکزی رتبه بندی طراحی شده است و دانشگاهها از طریق الکترونیکی اقدام به دریافت، تکمیل و ارسال فرمها می کنند.