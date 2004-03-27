ديدار سفير آكردتيه غنا با وزير امورخارجه كشورمان

به گزارش خبرگزاري مهر سفير غنا با اشاره به علاقمندي مردم غنا به تعميق مناسبات و همكاريهاي خود با جمهوري اسلامي اظهار داشت مردم و دولت غنا تمايل دارند مناسبات خويش را در تمامي زمينه ها با تهران گسترش دهد.

طاهر با تشريح موقعيت و مصالح دو كشور در تقويت همكاريهاي فيمابين بويژه در بخشهاي اقتصادي و تجاري ابراز خرسندي خرسندي كرد اكرا و تهران بتوانند در چهارچوب منافع مشترك در سفر هفته جاري وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران به كشور غنا، روابط في ما بين را وارد مرحله جديدي نمايند.

وزير امورخارجه كشورمان با تشريح پتانسيلهاي متنوع همكاريهاي دو كشور اظهار داشت، جمهوري اسلامي ايران اهميت خاصي براي تعميق روابط با كشورهاي آفريقايي قائل است، شركتهاي دولتي و بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارند در عرصه هاي تجاري ، اقتصادي، انرژي، اجراي پروژه هاي فني و صنعتي وزير بنايي، تجربيات فراوان خويش را در اختيار غنا قرار دهد.

خرازي تصريح كرد: مشاركت و همكاريهاي هرچه بيشتر تهران - اكرا مي تواند موجب تقويت صلح و ثبات قاره آفريقا گرديده و بنيان هاي روابط سالم و يا انگيزه هاي خيرخواهانه را پي ريزي نمايند.