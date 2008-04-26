خواص همیشه باعث پیروزی و شکست نهضت ها بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر از شاهرود، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح امروز در جلسه گفتمان دینی با موضوع حکومت دینی و رسالت خواص گفت: نخبگان و فرهیختگان به وظایف خودعمل کنند جامعه، جامعه ارزشی و بر مدار حق خواهد بود و در نتیجه به عزت خواهد رسید و خود در نزد خداوند دارای جایگاه و منزلت ویژه‌ای خواهند بود .

وی در جمع طلاب شاهرود با اشاره به ویژگی های خواص گفت: خواص به دانا و بینا و برخوردار از توانایی تحلیل و ارزیابی مسائل اجتماعی و سیاسی هستند و تصمیم گیری های آنها براساس آگاهی و بصیرت است.

حجت الاسلام روحانی نژاد به جایگاه زن در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: که زن در دوران پیامبر اسلام به عنوان پیامبر خاتم و به عنوان رسولی که مبلغ شریعت کامل و آخر بود در مشارکت های دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعالیت ویژه‌ای داشته است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: زنان معلمان و مربیانی هستند که ضمن خودسازی باید جامعه پیرامون خود و نهایتا جامعه انسانی را بسازند و تربیت کنند و روابط مناسب اجتماعی با حضور مؤثر زن ایجاد می‌شود .