آغاز یازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش مسابقه صحنه‌ای، نمایش‌های "تئاتر کم‌حیوان" فرهنگ سرخوش از دانشکده صدا و سیما، "آدم آدم است" ندا شاهرخی از سینما تئاتر، "کردلیا واقعیت اون..." بیتا خارستانی از سوره، "سرباز همپ" وحید اصلانی‌فر از هنر و معماری، "30" سارا فرزادفرد از هنرهای نمایشی و "نقاب سرخ" ساناز بیان و کاظم سیاحی از هنر و معماری اجرا می‌شود.

در بخش مدرسان دانشگاه به عنوان یکی از بخش‌های غیررقابتی یازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی نمایش "رویای نیمه شب تابستان" حسن معجونی از دانشکده سینما تئاتر در سالن اصلی تئاتر مولوی در دو نوبت 15:30 و 20:30 اجرا می‌شود.

در روز نخست جشنواره بخش نمایشنامه‌خوانی آزاد میزبان دو اجرای "شنبه‌های رفتن" محسن زمانی از دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی در تالار فارابی و "مستند انسان‌ها" کاوه مهدوی از دانشگاه آزاد زبان‌های خارجی در خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری خواهد بود.

همچنین در بخش نمایشنامه‌خوانی بخش ترجمه و اقتباس نیز "تئاتر بی‌حیوان" سعید گلیج از دانشگاه سوره در خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری اجرا می‌شود و در همین سالن و بخش نمایشنامه‌خوانی بخش مرور آثار میلاد اکبرنژاد، نمایشنامه "7/10/73" به کارگردانی آتنا محمودی از دانشگاه آزاد تنکابن اجرا خواهد داشت.

در بخش خیابانی نیز "پرده‌خوانی ضامن آهو" شیدا وکیلی از سوره، "سالار جنوب" علی روحی از علمی کاربردی، "آرش" پژمان یاوری از آزاد قزوین، "سانسور" نگین سرکانی از آزاد کرج، "عروسک انسان است" فرزام مختاری از علمی کاربردی اصفهان، " شهر برانگو بنگو" محمد عبدی از سوره و "نقل کاوه" امیر حسینی‌زاده از پیام نور مشهد در دو بخش آئینی سنتی و آزاد اجرا می‌شود.

بوستان شهر، کاخ گلستان، خانه هنرمندان، دانشگاه هنر، تالار مولوی، دانشگاه سوره، بوستان دانشجو و فرهنگسرای دانشجو مکان‌هایی هستند که میزبانی اجرای نمایش‌های خیابانی جشنواره را بر عهده دارند. یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از هفت تا 14 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود.