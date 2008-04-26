به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با اضافه کردن 2 تبصره به بند 28 ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 تصویب کرد که حداکثر تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1387 به صورت متمرکز جهت ایجاد تعادل بخشی اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیردستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه ای استانی وبا تایید استاندار به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاص یابد.

همچنین مقرر شد حداکثر تا سقف یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1387 به منظور انجام پروژه های ضروری و اولویت دار طی سال با تایید استاندار اختصاص یابد.