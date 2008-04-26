8 میلیون کارگر در فرایند انتخاب 27 کارگر نمونه مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاظم زاده امرو در نشست بررسی معرفی کارگران نمونه سال جاری از پرونده های سال 86 گفت: در فرآیند انتخاب 27 کارگر نمونه کشوری سال 86 تعداد 8 میلیون نفر کارگر و یک میلیون و 183هزار بنگاه اقتصادی مشارکت داشتند.

مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی افزود: 90 درصد واحدهای نمونه بررسی و انتخاب شده در سال 86 به عنوان واحدهای نمونه خصوصی و 10 درصد باقیمانده دولتی و نیمه دولتی هستند.

وی، درصد حضور گروه های مختلف صنعت کشور را در فرآیند انتخاب کارگران و گروه های کار نمونه سال 86 اعلام و تصریح کرد: این گروه ها در حوزه کشاورزی 21.8 درصد، خودروسازی و تولید قطعات خودرو 15.6 درصد، صنایع غذایی و لبنی 12.3 درصد، انرژی 11.3 درصد، ساختمان 9.4 درصد، معادن و فلزات 9.4 درصد ، نساجی 6.3 درصد، شیمیایی و دارویی 5.4 درصد و مخابرات و الکترونیک 4.5 درصد بوده است.

کاظم زاده افزود: بیشترین سهم مشارکت کارگران نمونه از نظر سطح تحصیلی مربوط به مقاطع تحصیلی دیپلم و لیسانس است که مجموعا 66 درصد را به خود اختصاص دادند.