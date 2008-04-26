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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

مهستی خبر داد:

عضویت دانشگاه آزاد در 5 انجمن علمی بین المللی معتبر

عضویت دانشگاه آزاد در 5 انجمن علمی بین المللی معتبر

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت پنج انجمن علمی بین المللی معتبر دنیا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه این مجموعه آموزش عالی با توجه به فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و پیشرفت های همه جانبه در عرصه بین المللی تاکنون توانسته به عضویت چهار انجمن معتبر IAU،  FUIW، IAUP،AUAP درآید، گفت: درصدد عضویت در پنج انجمن بین المللی دیگر هستیم.

وی با اشاره به این که یکی از موارد مهم و حائز اهمیت در رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه ها، عضویت و پذیرش آنان در انجمن های علمی بین المللی معتبر و ایجاد ارتباط و انعقاد قراردادهای آموزشی با دانشگاه های سایر کشورهاست، گفت: انجمن های مذکور شامل UK NARIC  (واقع در انگلستان است که بیش از 160 دانشگاه معتبر از سراسر جهان عضو رسمی آن هستند) و AURP (انجمن دانشگاه پارک فناوری در آمریکاست که بر روی پروژه های تحقیقاتی و علمی در پارک فناوری مشغول به کارند و پروژه هایی را که به مرحله تحقیق رسیده در بازار جهانی ارائه می دهند) است.

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد گفت: همچنین مکاتباتی با انجمن و دانشگاههای اروپایی EUA صورت گرفته که محور کاری این انجمن تجمع انجمنهای اروپایی و سایر کشورهای عضو از جمله دانشگاههای معتبر آسیایی جهت تبادل نظر و دستیابی به آخرین فناوری های روز جهان است.

مهستی مکاتبه با انجمن استاندارد جهانی " ISO" را از دیگر فعالیت های این معاونت عنوان کرد و افزود: با عضویت در این موسسه می توان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان دانشگاه استاندارد از نظر کمی و کیفی در سطح جهانی معرفی کرد که در رقابت با سایر دانشگاه های معتبر موثر است.

کد مطلب 672182

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