سفر هیئت پزشکی دانشگاه ابن سینای تاجیکستان به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر امیر افشین خاکی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: هیئت پزشکی چهار نفره تاجیکستانی صبح امروز وارد تبریز شد.

وی دلیل سفر این هیئت پزشکی را تبادل تجربیات پزشکی فی‌مابین اعلام کرد و گفت : دانشگاه ابن سینای تاجیکستان سال گذشته با آتش سوزی بزرگی مواجه شده و تمامی تجهیزات آن از بین رفت.

به گفته وی، دلیل اصلی سفر این هیئت پزشکی به ایران استفاده از امکانات بازآموزی نیروی انسانی است.

خاکی با اشاره به افزایش تعاملات بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: در طول دو سال گذشته این دانشگاه با ایجاد ارتباطات بین‌المللی با دانشگاه‌های علوم پزشکی عراق، ارمنستان، تاجیکستان و ترکیه زمینه‌های آموزش استاد و دانشجو را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با استمرار روند کنونی به زودی شاهد خواهیم بود که دانشگاه علوم پزشکی تبریز به یک دانشگاه بین‌المللی تبدیل شود.

خاکی اظهار داشت: این دانشگاه در راستای ارتقای ارتباطات بین‌المللی خود با دانشگاه‌های متعدد خارجی از جمله کینس کالج، ماساچوست، نیویورک، اربیل عراق، قبرس و دانشگاه استانبول ارتباط علمی و آموزشی دارد.

وی تاکید کرد: با افزایش ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌ها در راستای تولید و انتقال علم، این امر با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد.