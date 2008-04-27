کارآفرینان همدانی حمایت می شوند

مسعود اقلامی با بیان اینکه کار آفرینان موتور توسعه اقتصادی کشور به شمار می روند، اظهار داشت: منزلت اجتماعی کارآفرینان باید به حدی ارتقا یابد که رسیدن به این عنوان ارزش تلقی شود .

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: دولت باید بستری فراهم کند تا کارآفرینان چرخ‌های عظیم توسعه را سریعتر به حرکت درآورند .

اقلامی با بیان اینکه توجه به‌ کارآفرینی باید از اولویت‌های مراکز علمی و دانشگاهی استان همدان باشد، یادآور شد: این ضرورت با توجه به شرایط کنونی استان و نیاز به اشتغالزایی، بیشتر احساس می‌ شود .

وی خاطرنشان کرد: استان همدان در بخشهای گردشگری، صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از پتانسیل مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید با اصلاح نظام بوروکراسی در جذب سرمایه در استان همدان تلاش مضاعف شود .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان یادآور شد: توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده و بهره گیری از تسهیلات بنگاه های زودبازده و کار آفرین رویکرد نوین و اثر بخش دولت نهم در ایجاد اشتغال است.