بنیان سیاست آمریکا بر دروغ استوار است / واشنگتن از شکست طرح خاورمیانه بزرگ عصبانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوری تشرین در مقاله ای به بررسی ادعاهای واهی مقامات آمریکایی در مورد برنامه های هسته ای نظامی سوریه پرداخت و نوشت: به نظر می رسد دولت آمریکا از شکستها و سرخوردگی های متعدد گذشته خود در بیشتر نقاط جهان درس عبرت نگرفته است و همواره بر ادامه سیاستهای قبلی خود در برابرملتها و کشورها و دولتهای منطقه پافشاری می کند.

به نوشته این روزنامه، واشنگتن می داند که اتخاذ چنین سیاستهایی جز ذلت وخواری و زشتی چیزی دیگر برای آمریکاییها نمی آورد.

این روزنامه سوری اضافه کرد: مشکل این است که بیماری دروغ در پیکره و ساختار دولت آمریکا و درافراد راس هرم قدرت در این کشور سرایت کرده است، بنابراین دروغ به سیاست رسمی اتخاذ شده این قدرت بزرگ جهان تبدیل شده است که به اعتقاد مقامات کاخ سفید استفاده از این حربه درهمه ابعاد آن از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی برای ایفای نقش حامیان و تضمین کننده امنیت و صلح در جهان لازم است .

روزنامه مذکور آخرین دروغ دولت بوش را درباره فعالیتهای هسته ای سوریه دانسته و افزوده است: عناصر باند نومحافظه کار آمریکا خودشان را به ویروس دروغگویی و ایدئولوژی اسطوره صهیونیستی مبتنی بر مطالب دیکته شده درتلمود و پروتکل های حاکمان صهیونیسم مجهزکرده اند واین امرباعث شده که ویروس دروغ و نفاق درخون و رگشان قرار گیرد مضافا براینکه این امرنشان می دهد که دولت بوش برای اجرای طرحها و پروژه های توطئه آمیز سیاست دروغ پردازی را درپیش گرفته است .



روزنامه تشرین اینکه دولت بوش ازبرنامه صلح آمیزهسته ای سوریه سخن نمی گوید بلکه ازاحتمال اینکه این برنامه ها نظامی باشد دم می زند را عجیب و خنده آور دانست.

این روزنامه افزود: پیش ازپاسخ به این یاوه گوییهای مقامات آمریکایی امیدوارایم که بوش و باند نومحافظه کاراش به جلسه شورای امنیت در تاریخ پنجم فوریه 2003 توجه کنند که در آن کالین پاول وزیر امورخارجه اسبق آمریکا با بزرگترین دروغ درعصر جدید یعنی وجود سلاحهای کشتارجمعی درعراق جهان را فریب داد.

تشرین اضافه کرد: پاول با ارائه عکسهای جعلی و ادله دروغین به حاضران در نشست شورای امنیت تصمیم دولتش را برای حمله به عراق و اشغال نظامی این کشور توجیه کرد که در نتیجه آن بیش از یک میلیون عراقی کشته شدند و ثروتهای ملی ملت عراق غارت و چپاول گردید و همچنان ملت عراق ازهرج و مرج و ویرانی و درگیری بین خودشان براثر تخم کینه ای که بوش درعراق کاشت رنج می برد .‏



این روزنامه یاد آورشد :ما دولت آمریکا را به عذرخواهی از فریب دادن افکارعمومی توسط کالین پاول دعوت می کنیم و امیدواریم که دولت بوش بداند که بعد از گذشت دو سال از دروغگویی وزیر خارجه سابق آمریکا باید به راه درست برگردد وبه دروغ خود اعتراف کند و از مردم منطقه طلب بخشش کند.‏

داستان پاول همانند دهها داستان مشابه دیگرآن درآمریکا ثابت می کند که دروغ حربه دولت بوش در جهان است با اینکه دولت آمریکا ازشکست های گذشته درس عبرت نگرفته است. بوش تا دیروز ایران را متهم می کرد که امنیت جهان را خطر انداخته و امروز به سراغ سوریه رفته تا دروغی جدید بسازد و منطقه و جهان را به توهم بیاندازد که دمشق دارای تاسیسات هسته ای نظامی تهدیدشان می کند.

‏تشرین تصریح کرد: مطمئنا دولت آمریکا ازمقاومت سرسختانه سوریه و گروههای مقاومت بازدارنده در منطقه عصبانی است زیرا این گروهها از طریق پایداری درعرصه سیاسی و نظامی خطرناکترین طرحهای استعماری سازماندهی شده آمریکا را یعنی طرح "خاورمیانه جدید" را به شکست کشاندند.

‏این روزنامه سوریه به اظهارات اخیراسرائیلیها مبنی برآمادگی تل آویو برای بازگردان بلندیهای جولان به دمشق درمقابل صلح اشاره کرد و نوشت: اسرائیلیها طوری سخن می گویند که گویا همین فردا می خواهند درچارچوب معاهده صلح جولان را به سوریه بازپس دهند درحالی که این اظهارات آنها مشکوک به نظر می رسد.

این روزنامه عنوان کرد: این احتمال بعید نیست بویژه اگربه یاد داشته باشیم که دولت بوش درگذشته به اسرائیل درمورد هرگونه گام برداشتن برای بازگشت به میز مذاکرات صلح با سوریه هشدارداده است.

روزنامه تشرین درپایان نوشت: این چنین تجار جنگ در آمریکا (حاکمان کاخ سفید) با دروغ پردازی چیزهای باطل را ترویج می کنند و جنگها را برای خدمت به منافع صهیونیستها که ازخودشان هستند به راه می اندازند. بنابراین صهیونیستها دولت بوش را اداره می کنند وهمانند گذشته درپشت پرده نیستند بلکه درکاخ سفید و وزارتخانه دفاع و خارجه و تمام موسسات حضوردارند.