اجرای "پنجره فولاد" و "زخم مدینه" در قم و اهواز

مهدی متوسلی سرپرست گروه فدک در این باره به خبرنگار مهر گفت: "ما پارسال سالی پرکار را پشت سر گذاشتیم، زیرا نمایش "خورشید کاروان" علاوه بر اینکه به صورت جدی در تهران و شهرستان‌ها اجرا شد، چهار اجرای موفق نیز در دو روز با حضور 6500 تماشاگر در کشور هلند داشت."

وی در ادامه افزود: "امسال نیز چند موضوع مطرح شده که روی سه طرح به قطعیت رسیده‌ایم. اجرای موسیقی "هلال کاروان" در کشور انگلیس و اجرای نمایش‌های "پنچره فولاد" در شهر قم و "زخم مدینه" در شهر اهواز از جمله برنامه‌های قطعی ما برای سال 87 هستند."

وی در پایان درباره اجرای نمایش در خارج یادآور شد: "سال گذشته اجرای "خورشید کاروان" در هلند بر اساس یک برنامه‌ریزی و بررسی دقیق انجام شد، زیرا ما معتقدیم باید در سفرهای خارجی بتوانیم اجرای موفق داشته باشیم و علاقمندان تئاتر را به سالن نمایش بیاوریم. در حال حاضر هم پیشنهادهای مختلف را بررسی می‌کنیم."

گروه فدک سال 86 نمایش "پنچره فولاد" را با حضور اکبر عبدی در سالن اصلی تئاتر شهر و نمایش "دروازه ساعات" را در مجموعه فرهنگی هنری انقلاب اسلامی برج آزادی به صحنه برده است.