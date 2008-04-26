صنعت هوایی کشور نباید فقیرانه اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی امروز در مراسم راه اندازی چک دوره ای 300 ساعته هواپیماهای توپولف 154 در ایران، گفت: صنعت هواپیمایی کشور باید با برقراری تعادل میان محدودیتها و نیازهای این بخش امکان سرویس دهی مناسب به مردم را فراهم کند.

وزیر راه و ترابری افزود: محدودیتهای موجود در صنعت هواپیمایی نباید مانع تامین نیازهای مردم شود. رحمتی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پروازهای هواپیمایی در 2 سال اخیر حاکی از رشد صنعت هوایی با محدودیتهای موجود است.

وی ادامه داد: عرضه و تقاضا در صنعت هوایی تقریبا متعادل است و شرکتهای هواپیمایی با هم افزایی در توان موجود خود جهت رشد و تعالی این بخش تلاش کرده اند.

رحمتی درباره تک نرخی بودن قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: تک نرخی بودن بلیت هواپیما را نمی پسندم و چون قیمت بلیت هواپیما جزو ارزاق عمومی مردم نیست، باید شرایط تعدیل قیمت آن فراهم شود.

وزیر راه و ترابری ابراز داشت: رشد صنعت هوایی مهمتر از نرخ بلیت است و استفاده کنندگان صنعت هوایی تا کنون کمترین گله را از قیمت داشته اند و اغلب نارضایتی ها از ارائه خدمات و تاخیرها بوده است.

وی تصریح کرد: برخی مسیرهای هوایی کشور نظیر تهران- اصفهان قابلیت افزایش قیمت را دارد، زیرا مردم می توانند از طریق بخش ریلی و یا جاده ای سفر کنند اما مسیر چابهار- بندر عباس این قابلیت را ندارد و باید قیمت آن تعادلی باشد.

رحمتی در عین حال قیمت فعلی بلیت هواپیما را در مقایسه با سایر انواع کالا بسیار عالانه خواند و افزود: قیمت بلیت هواپیما باید منطق درستی داشته باشد و این صنعت نباید فقیرانه اداره شود.

وزیر راه و ترابری بودجه تخصیصی به فرود گاه امام خمینی (ره) در سال جاری را 200 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: شرکتهای هواپیمایی بدهی های خود را به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور بپردازند تا آنان نیز بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند.

وی خاطر نشان کرد: زمستان امسال ، آزمون سختی برای فرودگاه امام بود و من این فرودگاه را نقطه امید صنعت هوایی ارزیابی می کنم.