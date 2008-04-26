خیرین مدرسه ساز همدانی 878 کلاس درس ساختند

ابراهیم امینی فر در گفتگو با خبر نگار مهر در همدان افزود:از سال 77 تاکنون 202 قطعه زمین توسط خیرین استان همدان برای ساخت مدرسه اهدا شده است که 30 میلیارد تومان ارزش مالی داشته است.
امینی فر تصریح کرد: در سال گذشته بانوان خیر مدرسه ساز 1میلیارد و400میلیون تومان را به امر مدرسه سازی اختصاص دادند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 14 پروژه مدرسه سازی با 63 کلاس درس توسط خیرین تامین اعتبار شده است و هشت پروژه با 20 کلاس درس در حال اجراست.
رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان یادآور شد: بیش از 50 درصد تعهد خیرین مدرسه ساز در سال گذشته عملی شده است.
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