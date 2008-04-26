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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

خیرین مدرسه ساز همدانی 878 کلاس درس ساختند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان گفت: از ابتدای تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز تاکنون 150 پروزه مدرسه سازی توسط خیرین استان همدان که حاصل آن ساخت 878 کلاس درس بوده است.

ابراهیم امینی فر در گفتگو با خبر نگار مهر در همدان افزود:از سال 77 تاکنون 202 قطعه زمین توسط خیرین استان همدان برای ساخت مدرسه اهدا شده است که 30 میلیارد تومان ارزش مالی داشته است.

امینی فر تصریح کرد: در سال گذشته بانوان خیر مدرسه ساز 1میلیارد و400میلیون تومان را به امر مدرسه سازی اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 14 پروژه مدرسه سازی با 63 کلاس درس توسط خیرین تامین اعتبار شده است و هشت پروژه با 20 کلاس درس در حال اجراست.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان یادآور شد: بیش از 50 درصد تعهد خیرین مدرسه ساز در سال گذشته عملی شده است.

کد مطلب 672210

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