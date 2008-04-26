به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محسن طباطبایی‌پور ساخته می‌شود و مهراوه شریفی‌نیا، فریبا جدیکار، هدایت هاشمی و فرهاد اصلانی بازیگران آن هستند. "ترنج" درباره مهتاب دانشجو معماری است که به استاد خود دل می‌بندد و با وجود مخالفت‌های خانواده با او ازدواج می‌کند.

از عوامل پروژه "ترنج" می‌توان به هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی‌پور صدابردار، سعید ملکان طراح گریم، بابک پناهی طراح صحنه و لباس، داود طامهری مدیر تولید، لقمان خالدی تدوینگر، مهرداد جلوخانی صداگذار و امید رئیس دانا آهنگساز اشاره کرد.