تعیین سرنوشت خط لوله صلح

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری نشست وزرای نفت هند و پاکستان طی روزهای آتی برای انجام مذاکرات به منظور احیای پروژه خط لوله صلح و نیز سفر آتی احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و هند، به نظر می رسد که مذاکرات این خط لوله حیاتی برای دو کشور هند و پاکستان به نقطه روشنی رسیده است.

مذاکرات اخیر وزرای نفت دو کشور هند و پاکستان و تاکید آنها برای اجرایی شدن این خط لوله به نوعی نشانگر این است که این خط لوله نقشی حیاتی برای این دوکشوربازی می کند.

بر این اساس، دو کشور به این نتیجه رسیدند که این خط لوله که در بازه ای از زمان برخلاف نامش باعث بروز اختلاف میان سه کشور اصلی حیات دهنده به آن (ایران- هند و پاکستان) شده بود، باز هم به اهداف اولیه خود نزدیک شود.

این درحالی است که قرار است با تکمیل این طرح، روزانه 150 میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود که 90 میلیون متر مکعب آن برای هند و 60 میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است.

تاریخچه مذاکرات خط لوله صلح

ایده احداث خط لوله‌ گازی ایران- پاکستان- هند در سال 1367 از سوی وزارت امورخارجه مطرح شد که پس از درمیان گذاشتن این موضوع با علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌ وقت مجلس، قرار شد درباره این موضوع پس از ارائه نظر نخست وزیر تصمیم گیری شود.

پس از طی این مراحل، هیئتی ایرانی مسئول ارائه این پیشنهاد به صورت رسمی به دولتهای هند و پاکستان شد و در سفری از سوی مقامات ایرانی با راجیو گاندی نخست‌ وزیروقت هند و ضیاء الحق رئیس‌جمهور وقت پاکستان، طرح اولیه احداث خط لوله صلح توسط این دو کشور پذیرفته شد.

بر این اساس، طول خط لوله ایران به هند 2700 کیلومتر پیش بینی و مقرر شد گاز صادراتی ایران از مسیر پاکستان به هند منتقل شود؛ در آن زمان نیز هزینه اجرای این طرح در برآوردهای اولیه 5/4 میلیارد دلار اعلام شد؛ اما اکنون کارشناسان هزینه طرح را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می کنند.

یکی از نکات اصلی طرح اولیه این خط لوله گازی این بود که تعهد تامین مالی به عهده پاکستان و هند بوده و بر این اساس، توافق شد کنسرسیوم سرمایه ‌گذاری بین‌ المللی تشکیل شود که با تشکیل آن، نیازهای سرمایه ‌ای برای تولید گاز از میدان پارس جنوبی و پالا‌یشگاه ها و خطوط لوله گاز در خاک جمهوری اسلامی ایران تامین و هزینه‌ های سرمایه‌ ای از محل فروش گاز مستهلک شود.

اما پس از گذشت سالها، کار به جایی رسید که مذاکرات سه جانبه این قرارداد در چندین مورد بدون حضور هند، دوجانبه برگزار شد تا شایعات مبنی بر کم رنگ شدن حضور ضلع سوم این مثلث گازی به واقعیت نزدیک شود؛ در صورتیکه فلسفه نامگذاری احداث این خط لوله به نام "خط لوله صلح" به این دلیل بود که بسیاری از کارشناسان منطقه ای، احداث این خط لوله گازی را راهی برای فروکش کردن تنش های سیاسی میان پاکستان و هند می دانستند.

به هرحال، دولت نهم به طور جدی پیگیر مذاکرات مربوط به قرارداد خط لوله صلح است و تعهداتی همچون احداث خط لوله از عسلویه بوشهر تا مرز پاکستان با هزینه ایران را برعهده گرفته است.

قیمت گذاری خط لوله صلح

در زمان تعیین مشاور برای تعیین فرمول قیمت گذاری خط لوله صلح قرار بود که نظر مشاور هیچ تعهدی برای هیچیک از سه کشور ایران، هند و پاکستان ایجاد نکند، از سوی دیگر در راستای پیشنهاد انتخاب مشاور و بررسی قیمت گاز براساس قیمت LNG، ژاپن از سوی هندی‌ ها مطرح شد.

البته در این راستا کارشناسان می گویند که اگر مشاور فرمول قیمت را درست محاسبه کرده بود، قیمت گاز برای هند و پاکستان شاید از قیمت ترکیه هم بیشتر می ‌شد؛ به‌این صورت‌ که مشاور برای تعیین فرمول قیمت، متوسط قیمت حدود 12 قرارداد ژاپن را ملاک قرار داده، یعنی فرمول قیمت‌ گذاری خط لوله صلح بر پایه قیمت قرارداد‌های خرید LNG ژاپن در10 تا 15 سال گذشته بوده است.

بنابراین به نظر می رسد چون گاز ایران در سه سال آینده به هند و پاکستان فروخته خواهد شد، باید فرمول مشاور براساس قرارداد‌های خرید LNG ژاپن در یکی دوسال گذشته که به مراتب از قراردادهای قبلی بالاتر است، تعیین شود تا قیمتها واقعی تر به نظر رسد. در این صورت قیمت گاز ایران بسیار بیشتر از مقدار کنونی خواهد شد.

علیرغم اینکه بسیاری از دست اندرکاران مسائل انرژی معتقدند که پروژه خط لوله صلح در صورتیکه با حفظ منافع ملی ایران اجرا شود از سویی به توسعه آسیا و از سوی دیگر به ثبات، صلح و امنیت در منطقه کمک می کند اما نباید در انجام این پروژه هزینه های خود را با دادن امتیازهای بی حساب آن قدر بالا بریم که هزینه از منفعت برای کشور بیشتر شود.

برخی کارشناسان تاکید دارند که مکانیزم تعیین قیمت گاز بر خلاف قیمت نفت منطقه ‌ای است و نمی توان قیمت گاز در یک منطقه نظیر ترکیه را با قیمت گاز در منطقه ‌ای دیگر نظیر شبه قاره هند مقایسه کرد، اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که این مسئله مربوط به پنج سال پیش بوده که بازار گاز بازار خریدار بود، یعنی فروشنده ها دنبال خریدار می گشتند و خریدار قیمت گاز را تعیین می کرد. این درحالی است که چند سالی است بازار گاز به بازار فروشنده تبدیل شده است.

تقاضا در بازار گاز بیشتر از عرضه آن است و به‌همین‌ دلیل فروشندگان به کسانی محصول خود را عرضه می کنند که پول بیشتری می پردازند، در مورد ایران نیز مسئله کاملا روشن است. ایران می تواند گاز را به بازارهای مختلف اروپا، آمریکا و آسیا صادر کند.

از سوی دیگرقیمت بازار جنوب اروپا تقریبا برابر قیمت فروش گاز ایران به ترکیه است و در آنجا خریداران بیشتری حضور دارند، برای قیمت بازار آسیا همچون خط لوله رقیبی مطرح نیست، لذا باید قیمت قراردادهای اخیرLNG را در منطقه ملاک قرار داد.

البته موضوع دیگری که مدت زمانی انعقاد قرارداد خط لوله صلح را به تعویق انداخت کنارکشیدن هند از مذاکرات بود که در این راستا کارشناسان معتقدند که این امر ضرری را متوجه ایران نمی سازد چراکه ایران می تواند به سراغ خط لوله گازی ترکیه و اروپا برود که از نظر اقتصادی وضعیت بهتری دارد.

مطابق سند چشم‌انداز، ایران در سال 1404 شمسی باید قدرت برتر اقتصادی، تکنولوژیک و علمی منطقه باشد. بر همین مبنا کشورمان باید بتواند در زمینه صدور گاز از کشورهای همسایه همچون قطر هم پیشی گیرد. این درحالی است که می ‌توان سرمایه‌ گذاری بالا‌دستی و پایین ‌دستی را از تعهد دولت خارج کرد و از راه فراخوان سرمایه عمومی، سرمایه‌ های لا‌زم را در منطقه جذب نمود.

در همین حال، مسئولان وزارت نفت در هفته های اخیر تاکید ویژه ای بر اجرایی شدن سه جانبه این پروژه داشته اند. تا جایی که وزیر نفت ایران خواستار حضور هند برای امضای قرارداد خط لوله صلح شد و اعلام کرد فروش گاز به هند برای ایران بسیار مهم تلقی می شود که این موضوع در نامه ای از سوی ایران به پاکستان اعلام شده است.

غلامحسین نوذری افزود: ایران منتظر می ماند تا مذاکرات به صورت سه جانبه ادامه یافته و در حقیقت، مذاکرات زمانی از سوی ایران نهایی می شود که به صورت سه جانبه باشد.

همچنین حسین نقره کار شیرازی، معاون بین الملل وزارت نفت نیز پیوند دوستی ایران با دو کشور هند و پاکستان را به گونه ای دانسته که اهداف پروژه خط لوله صلح قطعا محقق شود.

به گفته وی، همه موارد مورد توافق میان ایران و پاکستان در شکل سه جانبه باید اصلاح و بازبینی شود.

نصرت الله سیفی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز نیز مهمترین موارد مورد اختلاف بین دو کشور هند و پاکستان را مسائل مربوط به حق ترانزیت و احساس امنیت از جانب هند برای تحویل گاز در مرز پاکستان عنوان کرد.

وی قیمت خط لوله صلح را فعلا نامشخص دانست و اظهار داشت: قیمت نفت در دو سال گذشته جهش قابل توجهی داشته که این مسئله در بحث قیمت لحاظ خواهد شد.

پشت پرده مخالفت آمریکا



در این راستا به نظر می ‌رسد تمام تلاش آمریکا در مخالفت با این پروژه در جهت تامین هرچه بیشتر منافع هند و پاکستان و به حداقل رساندن منافع جمهوری اسلامی ایران در این قرارداد است. آمریکایی‌ ها بارها اذعان کرده‌ اند که با وجود مخالفت با فروش نفت و گاز ایران، مطمئن هستند که برای هند و پاکستان جایگزینی بهتر وجود ندارد.

چند روز پیش نیز وزرای نفت پاکستان و هند گزارشهای منتشر شده در مورد مخالفت آمریکا با این پروژه را رد کردند. آنها تاکید کردند آمریکا هیچگاه به طور رسمی مخالفت خود را با این پروژه اعلام نکرده است.

حضور روسیه در خط لوله صلح

اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل انرژی ‌ایران از لحاظ اجرایی و مالی نیازی به روسها برای حضور در پروژه خط لوله صلح ندارد و کار‌ها آغاز شده و در دست انجام است؛ اما احتمال دارد که هند و پاکستان از لحاظ تامین منابع مالی نیاز به حضور یک شریک دیگر داشته باشند که از روسیه بعنوان شریک احتمالی این دو کشور نام برده می شود.

البته حضور روسیه تنها می ‌تواند در صورت نیاز هند و پاکستان در بخش اجرا یا تامین منابع مالی پروژه در این کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

آمادگی چین برای حضور در خط لوله صلح

به نظر می رسد که چین نیز قصد داشته باشد تا در پروژه خط لوله صلح حضور یابد که البته به گفته مقامات ایرانی این کار باید به لحاظ فنی بررسی شده و با دقت کامل صورت گیرد، از سوی دیگر برخی معتقدند که اضافه شدن چین به خط لوله صلح قابلیت و ثبات این پروژه را ارتقاء می دهد.

این در شرایطی است که پاکستان به چین پیشنهاد داده بود تا به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود از طریق خط لوله صلح و از مسیر پاکستان گاز وارد کند و چین نیز از این پیشنهاد پاکستان استقبال کرده است.

همچنین در مذاکرات روز جمعه هند و پاکستان بر سر خط لوله صلح دو طرف برای احداث خط لوله پاکستان به هند تا سال 2012 به توافق رسیدند. ایران قصد دارد از سال 2013 صادرات گاز خود به پاکستان را آغاز کند.

آخرین تحولات

اگرچه هند از جولای 2007 تا هفته گذشته در مذاکرات سه جانبه خط لوله صلح شرکت نکرده بود اما طی چند روز اخیر ملاقات هایی میان وزرای نفت هند و پاکستان صورت گرفته که می تواند نقطه امیدی در به ثمر رساندن این پروژه باشد.

این درحالی است که کارشناسان بین المللی معتقدند هند تحت فشارهای آمریکا حاضر به شرکت در گفتگوها با ایران بر سر این خط لوله نیست؛ درصورتیکه این کشور برای تامین انرژی مورد نیاز خود به گاز ایران محتاج است.

اما به هرحال این پروژه تا حدی مهم است که وزیر نفت هند را پای میز مذاکره با وزیرنفت پاکستان کشاند و پاکستان و هند در مذاکرات روز جمعه گذشته بر سر مهمترین مسائل مربوط به پروژه انتقال گاز ایران به توافق اولیه رسیدند.

در این مذاکرات که با حضور خواجه محمد آصف و مورلی دئورا وزرای نفت دو کشور در اسلام ‌آباد برگزار شد، دو طرف در مورد تشکیل شرکتی برای احداث و مدیریت خط لوله انتقال گاز ایران، تعرفه ‌های انتقال و حقوق ترانزیتی به توافق اولیه دست یافتند.



این سه مسئله مهمترین مسائل مربوط به پروژه خط لوله صلح است که اختلاف دو کشور در این خصوص عامل مهمی در تاخیر در اجرای پروژه مزبور بوده است.

این درحالی است که در بیانیه مشترکی که پس از دیدار آصف و دئورا منتشر شده آمده است:" در مورد اصول اساسی که موافقتنامه دو جانبه بر اساس آن منعقد خواهد شد، اجماع حاصل شد". همچنین مقرر شد دو طرف برای تهیه متن موافقتنامه نهایی نظر دولتهای متبوع خود را جویا شوند.



دئورا پس از این دوره از مذاکرات گفت: هند و پاکستان در این زمینه پیشرفت مهمی داشته اند، دو طرف با دولتهای متبوع خود مشورت می کنند تا موافقتنامه اولیه مربوط به خط لوله تهیه شود.

وی با اذعان به ادامه اختلافات دو کشور هند و پاکستان بر سر حقوق ترانزیت ابراز امیدواری کرد این موضوع حل شود. همچنین وزیر نفت پاکستان با اشاره به اثرات سیاسی و اقتصادی پروژه انتقال گاز ایران گفت: این پروژه به درستی خط لوله‌ صلح نامیده شده است.



به گزارش مهر، وزرای نفت پاکستان و هند گزارشهای منتشر شده در مورد مخالفت آمریکا با این پروژه را رد کردند. آنها تاکید کردند آمریکا هیچگاه به طور رسمی مخالفت خود را با این پروژه اعلام نکرده است.

اما قبل از انجام این مذاکرات برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند که اگر هند در خط لوله صلح مشارکت نکند، چین آماده پیوستن به خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان است؛ این درحالی است که پاکستان روزانه 2/2 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران خریداری خواهد کرد و در صورت انصراف هند، اسلام آباد مایل به خریداری 05/1 میلیارد فوت مکعب گاز بیشتر از ایران خواهد بود .

از سوی دیگر، چین آمادگی خود را برای واردات گاز ایران از طریق خط لوله صلح اعلام کرده و در مقابل نیز به نظر می رسد ایران و پاکستان نیز با حضور چین در این پروژه مخالفتی نداشته باشند. این درحالی است که پاکستان نیز رسما از پیوستن چین به خط لوله صلح حمایت کرده است.

به هر حال، امیدواریم با سفر آتی رئیس جمهور ایران به پاکستان و هند، سرنوشت نهایی ساخت خط لوله صلح در این سفر مشخص شود.