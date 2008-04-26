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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

ساکنان 45 روستای گیلان از خدمات هلال احمر بهره مند شدند

ساکنان 45 روستای گیلان از خدمات هلال احمر بهره مند شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر استان گیلان گفت: با اجرای طرح کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر در سال 86 ساکنان 45 روستای محروم استان گیلان از خدمات این جمعیت بهره مند شدند.

دکتر کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: در 23روستای گیلان 520 نفر از روستاییان به صورت رایگان امداد و کمکهای اولیه را توسط 21 نفر از مربیان امداد و نجات هلال احمر گیلان فرا گرفتند.

وی گفت: در قالب فعالیتهای عام المنفعه و حمایتهای معیشتی این طرح در 22 روستای محروم استان هزار بسته بهداشتی و سبدغذایی در بین نیازمندان توزیع شده است.

این مقام مسئول در هلال احمر گیلان بیان داشت: طرح کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر با هدف تشویق جوانان با رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، مشارکت در امور عام المنفعه و بهبود سطح زندگی اقشار آسیب پذیر روستاها با همکاری بیش از 400نفر از مربیان و جوانان امدادگر استان به اجرا درآمده است.

اسدپور ادامه داد: طرح کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر کشور با مشارکت داوطلبانه اعضای سازمان جوانان هلال احمر برای چهارمین سال متوالی در سراسر کشور به اجرا درآمده و در سال 86 به عنوان دومین طرح برگزیده جهانی صلیب سرخ و هلال احمر انتخاب شده است.

کد مطلب 672220

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