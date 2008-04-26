ساکنان 45 روستای گیلان از خدمات هلال احمر بهره مند شدند

دکتر کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: در 23روستای گیلان 520 نفر از روستاییان به صورت رایگان امداد و کمکهای اولیه را توسط 21 نفر از مربیان امداد و نجات هلال احمر گیلان فرا گرفتند.

وی گفت: در قالب فعالیتهای عام المنفعه و حمایتهای معیشتی این طرح در 22 روستای محروم استان هزار بسته بهداشتی و سبدغذایی در بین نیازمندان توزیع شده است.

این مقام مسئول در هلال احمر گیلان بیان داشت: طرح کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر با هدف تشویق جوانان با رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، مشارکت در امور عام المنفعه و بهبود سطح زندگی اقشار آسیب پذیر روستاها با همکاری بیش از 400نفر از مربیان و جوانان امدادگر استان به اجرا درآمده است.

اسدپور ادامه داد: طرح کاروان نیکوکاری جمعیت هلال احمر کشور با مشارکت داوطلبانه اعضای سازمان جوانان هلال احمر برای چهارمین سال متوالی در سراسر کشور به اجرا درآمده و در سال 86 به عنوان دومین طرح برگزیده جهانی صلیب سرخ و هلال احمر انتخاب شده است.