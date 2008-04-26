وعده مبارزه با اسلام هراسی از سوی سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولاسارکوزی ریئس جمهور فرانسه طی پیامی در قبرستان نوتردام دو لورته جنگ جهانی اول در شمال فرانسه گفت: اقداماتی که در اینجا انجام شده، اسلام هراسی نام دارد که باید با جدیت هرچه تمام با آن مبارزه کنیم.

سارکوزی که روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه در مراسم نودمین سالگرد آتش بس 1918 صحبت می کرد، پرسید: آیا افراد ضعیف العقلی که این قبرها را بی حرمت کرده اند اندکی به شهامت قهرمانانه ای که این مردان در بهار سال 1915 برای فرانسه داشته اند فکر کره اند؟

اوایل ماه جاری 148 روی قبر مسلمانان صلیب شکسته کشیده شد و یک کله خوک نیز در قبرستان دیده شد .

در رابطه با این حملات که به شدت مورد تقبیح رهبران سیاسی و دینی قرار گرفت چهار جوان دستگیر شدند که برخی اعتقاد دارند آنها از گروه های نئو نازی پیروی می کنند.

