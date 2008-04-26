به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، کلیسای حنانیه قدیس در قدیمی ترین میدان دمشق و یکی از محله های تاریخی و قدیمی مسیحی قرار دارد که پس از کلیسای مریمیه، از قدمت بسیاری برخوردار است .

بر روی یکی از درهای قدیمی آن نوشته شده : " کلیسای ارتدکس حنانیه قدیس در سال 1815 تأسیس شد. "

این کلیسا از داخل دارای سه ستون مربع شکل بوده و با اشعاری تزئین شده است . سه در که زیر سقف کلیسا و دو تابلوی زیبا یکی تصویر یک مرد و دیگری تصویر یک زن از جذابیتهای این کلیسا به شمار می رود. سقف این کلیسا به شکل خانه های عربی دمشق از چوب درختان ساخته شده است . در میانه کلیسا صندلیهایی برای مراجعان قرار دارد و در مقابل نیز دو صندلی چوبی است.

این کلیسا دارای سه در است که یکی از آنها به صورت مستقیم به محوطه اصلی کلیسا راه دارد و از دو جهت شرقی و غربی اتاقهایی دارد و یک اتاق نیز به شکل مربع به زنان اختصاص دارد. قبه ای مربع شکل، حیاط و راهروی دهلیزی مسقف از ویژگیهای این کلیسا به شمار می روند.

درهای این کلیسا با سنگهای بسیار زیبا و تزئینات خاصی مزین شده اند. درهای چوبی کلیسا به رنگ قهوه ای است . وجود پنجره های مشبک و تزئین شده و هواکشهای مختلف از دیگر جذابیتهای این کلیسا است. راهروی سمت شمالی این کلیسا به سالن کوچکی منتهی می شود که اتاق مدرسه حنانیه قدیس رهبر ارتدکسها بود.