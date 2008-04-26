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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

34 هزار بازرسی نامحسوس در سال 1386

ناظران افتخاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال 1386 عملکرد بیش از 34 هزار واحد اقتصادی را به صورت نامحسوس مورد کنترل و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت تولید و مصرف کنندگان، در جهت نظارت غیر محسوس بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی و تعمیق و گسترش فرهنگ نظارت مردم در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان این سازمان با بهره گیری از توان 2503 ناظر افتخاری ، در سال 1386 بیش از 34500 واحد صنفی ، تولیدی ، توزیعی و خدماتی را به صورت نامحسوس مورد بازرسی دادند که از این میان تعداد 13890 واحد متخلف به اتهام گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور ، احتکار و ... شناسایی و پس از تشکیل پرونده ، به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

از مجموع تخلفات کشف شده گرانفروشی وعدم درج قیمت، به ترتیب با 16250 و 15531 مورد بالاترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 672243

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