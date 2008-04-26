تحویل غرفه به ناشران آغاز شد / 90 درصد کتب خارجی به نمایشگاه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قبادی معاون اجرایی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صبح امروز در جریان بازدید خبرنگاران رسانه ها از مصلای امام خمینی (ره) در توضیحاتی درباره روند آماده سازی این محل برای برگزاری بیست و یکمین دوره، گفت: پیشتر قول داده بودیم که از پنجم اردیبهشت بخشهای مختلف نمایشگاه را تحویل ناشران و دیگر بهره برداران دهیم و از امروز (هفتم اردیبهشت) هم تحویل غرفه ها به ناشران آغاز شده است و ناشرانی که ثبت نام کرده اند و غرفه شان در شبستان است می توانند از امروز با گرفتن مدارک لازم غرفه شان را تحویل بگیرند و کتابهایشان را بچینند.

وی افزود: غرفه بندی در شبستان - بخش ناشران داخلی - در دو طبقه به وسعت 20 هزار متر مربع انجام شده است.

قبادی به مساحت غرفه هایی که در اختیار ناشران قرار گرفته و معیارهای تخصیص این فضا به آنان اشاره ای نکرد و به ذکر این نکته اکتفا کرد که "چیزی که سال گذشته هم در مورد متراژ غرفه ها مصوب بود، امسال هم اجرا شده است" با این وجود شنیده های خبرنگار مهر حاکی از این است که به ازای هر شش عنوان کتاب، یک متر مربع فضا به ناشران داده شده است.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با یادآوری این نکته که یکی از مشکلات سال قبل وجود کابلهای برق در زیر پای بازدیدکنندگان بود، تاکید کرد: با هماهنگی هایی که با وزارت نیرو و یکی از شرکتهای تابعه آن انجام شده، این مشکل برطرف شده و دیگر سیم برقی زیر پای بازدیدکنندگان نخواهد بود که برایشان مزاحمت ایجاد کند.

قبادی درباره آماده سازی نمایشگاه از نظر فعالیتهای مربوط به بخش اطلاع رسانی آن خاطرنشان کرد: با اینکه آخرین مهلت برای تکمیل بخش اطلاع رسانی دهم اردیبهشت اعلام شده بود اما امروز بیشتر کارهای مربوط به این بخش و تقریباً 90 درصد آن انجام شده است. امسال تابلوهای بخش کودک و نوجوان با زمینه رنگی صورتی و بخش ناشران آموزشی با زمینه نارنجی مشخص شده است که راهنمای خوبی برای بازدیدکنندگان خواهد بود.

وی فضای در اختیار بخش خارجی اعم از ریالی و ارزی را در نمایشگاه کتاب امسال 27 هزار و 500 متر مربع عنوان کرد و در ادامه از ورود بیش از 90 درصد کتابهای بخش خارجی و تحویل آنها به ناشران خبر داد و گفت: در حال حاضر هم ناشران خارجی مشغول چیدن کتابهای شان در غرفه ها هستند.

قبادی در خصوص آنتن دهی تلفنهای همراه اپراتورهای اول و دوم در مصلای تهران و بخشهای مختلف آن به خبرنگاران اطمینان داد و گفت: شرکتهای ذیربط در وزارت ارتباطات از جمله اپراتور اول و دوم به ما این اطمینان را داده اند که مشکلی از این جهت پیش نیاید اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد، غیر ثابت بودن تجهیزات مربوط به این شرکتهاست که امیدواریم این مسئله هم زودتر حل شود.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در عین حال به آنتن دهی تلفنهای همراه ایرانسل اشاره ای نکرد اما بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، این اپراتور در شبستان با مشکل برقراری ارتباط همراه خواهد بود.

وی از هماهنگی با مدیریت مرقد مطهر امام (ره) در خصوص جابجایی ناشرانی که از شهرستانهای مختلف به تهران و از جنوب تهران به محل برگزاری نمایشگاه می آیند خبر داد و اضافه کرد: با هماهنگی مدیریت مرقد امام (ره) تعدادی اتوبوس و وسایل نقلیه باری برای این کار اختصاص داده شده است؛ به این معنی که این اتوبوسها می بایست برای جابجایی ناشران در محلهای مورد نظر در مرقد امام (ره) مستقر باشند و این کار را انجام دهند.

قبادی همچنین از انتقال نزدیک به 70 درصد ناشران دانشگاهی از رواق غربی مصلی به بخش انتهایی شبستان خبر داد و گفت: این کار در جهت رفاه حال ناشران دانشگاهی صورت گرفته که به محل پربازدید تری منتقل شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از انتقاداتی که سال گذشته از بخشهای رفاهی نمایشگاه می شد، تعداد کم آبخوری های آن بود، امسال این مشکل با ورود 10 تانکر فایبرگلاس سه جداره به ظرفیت هر کدام 2000 لیتر حل شده که در کنار دیگر آبخوری های موجود در مصلی در خدمت مراجعه کنندگان خواهند بود.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سوالی در خصوص وجود تعداد زیادی داربست فلزی در بخش کودک و نوجوان که کابلهای متعدد برق از روی آنها رد شده است و احتمال خطر برای بازدیدکنندگان این بخش که عمدتاً کودکان و نوجوانان خواهند بود دارد، گفت: این امر مشکلی به وجود نمی آورد ضمن اینکه سیمهای برق از روی داربستها عبور داده شده و آویزان نیست که بخواهد خطری ایجاد کند. به هر حال ما یا باید سیمها را زیر پای مراجعه کنندگان تعبیه می کردیم یا بالای سر آنها.

به گزارش مهر، در تعدادی از غرفه های نمایشگاه از جمله (انتشارات علوم روز و مدرسان شریف) ستونهای شبستان در وسط غرفه علاوه بر اشغال بخش زیادی از غرفه اختصاص داده شده، آن را به دو نیم کرده است و ناشران مذکور نسبت به این شیوه تخصیص فضا انتقادهایی داشتند.