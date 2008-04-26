خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد 11 نفر منتخب مردم تهران در دور دوم انتخابات مجلس هشتم به ترتیب عبارتند از: الیاس نادران، لاله افتخاری، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری، زهره الهیان، حمید رسایی، حسین فدایی آشتیانی و علیرضا محجوب.

بر اساس این گزارش، علیرضا محجوب، کاندیدای اصلاح طلبان و نسرین سلطانخواه، کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان که هر دو در یک قدمی راهیابی به مجلس هشتم قرار دارند، رقابت فشرده ای در کسب آرا با یکدیگر دارند.

به گزارش مهر، توزیع بن های رایگان آموزشی از سوی یکی کاندیداهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات یکی از مسائلی است که هم اکنون هیئت های اجرایی در حال بررسی آن هستند و اگر این مورد را به عنوان تخلف به حساب بیاورند و آن را به شورای نگهبان گزارش کنند، احتمال برخورد این شورا و نیز ابطال آرای وی وجود دارد.

همچنین طبق آمار غیررسمی حدود 750 هزار نفر در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر شرکت کرده اند و آراء خود را به 3 هزار و 904 صندوق این حوزه انداخته اند.

بر اساس این گزارش، قرار است حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران که در ساعت 14:30 امروز در ستاد انتخابات کشور برگزار می شود، ضمن اعلام نتیجه نهایی انتخابات دور دوم مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نیز ارائه گزارشی از نتایج نهایی شمارش آرا در سایر حوزه های انتخابیه، به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهد.