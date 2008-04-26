به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش ساعت 20 اجرا می‌شود و محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، مجید جعفری، عمار تفتی، محمد نادری، محمود لاچینی، فرناز رهنما، سام کبودوند، محمد خداوردی، داریوش برزگر و روح‌الله نادرپور در آن بازی می‌کنند.

احمد کچه‌چیان طراح صحنه، مریم غیورزاده طراح لباس و آرشام مؤدبیان آهنگساز و دستیار کارگردان نمایش "تبرئه‌شده" هستند. محامدی هم علاوه بر کارگردانی، ترجمه متن و بازنویسی آن را به عهده دارد. نمایشنامه "تبرئه‌شده" سال 2005 در قالب فیلمی تلویزیونی با بازی سوزان ساراندون در آمریکا تولید شد.