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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

"تبرئه‌شده" در چهارسو روی صحنه رفت

نمایش "تبرئه‌شده" نوشته اریک جنسن و جسیکا بلنک به کارگردانی منیژه محامدی از سوم اردیبهشت در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش ساعت 20 اجرا می‌شود و محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، مجید جعفری، عمار تفتی، محمد نادری، محمود لاچینی، فرناز رهنما، سام کبودوند، محمد خداوردی، داریوش برزگر و روح‌الله نادرپور در آن بازی می‌کنند.

احمد کچه‌چیان طراح صحنه، مریم غیورزاده طراح لباس و آرشام مؤدبیان آهنگساز و دستیار کارگردان نمایش "تبرئه‌شده" هستند. محامدی هم علاوه بر کارگردانی، ترجمه متن و بازنویسی آن را به عهده دارد. نمایشنامه "تبرئه‌شده" سال 2005 در قالب فیلمی تلویزیونی با بازی سوزان ساراندون در آمریکا تولید شد.

کد مطلب 672259

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